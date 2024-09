El día que Yeison Jiménez fue humillado por el hijo de un policía: "Coma mie..."

En el más reciente capítulo del podcast 'Camino al Éxito', el artista de música popular Yeison Jiménez se sienta a conversar con Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra. Este encuentro, disponible en el canal de YouTube de Yeison, no es solo una charla entre amigos, sino una profunda reflexión sobre los altibajos que enfrentan quienes deciden abrirse camino en el mundo del entretenimiento digital.

Mauricio, un creador de contenido que ha ganado reconocimiento por su estilo único y humor directo, comparte detalles de su vida que pocas veces se han escuchado, dejando ver la persona detrás del personaje que conocemos en redes.

Publicidad



Desde su humildad y sinceridad, La Liendra revela momentos claves de su vida que lo han llevado a ser quien es hoy. Habla de las dificultades que vivió en su infancia, de cómo esos golpes lo han forjado para enfrentar los desafíos del día a día.

El día que Yeison Jiménez fue humillado

En paralelo a esta conversación con La Liendra, Yeison Jiménez también compartió una experiencia que lo marcó durante su etapa escolar. En este episodio del podcast, Yeison cuenta una anécdota que refleja las dificultades económicas que vivió en su infancia.

Publicidad

Recuerda cómo, en el colegio, un día no tenía dinero para comer y pidió un pedazo de hamburguesa a un compañero llamado Cristian, hijo de un policía, quien lo rechazó con un comentario hiriente.

“Un día le dije: ‘Cristian, deme hamburguesa’, y él me dijo: ‘No, coma mie…’. Yo le volví a decir: ‘Deme un poquito de esa hamburguesa que no he almorzado, tengo hambre’. Y me respondió: ‘Yo no tengo la culpa de la pobreza de Colombia’”, contó el artista.

Este tipo de experiencias, aunque dolorosas, han sido parte de la formación de Yeison como persona y artista, y son testimonios que inspiran a muchos de sus seguidores.

Con más de 5 mil seguidores y creciendo, el podcast se posiciona como un nuevo referente de conversaciones sinceras y profundas en el ámbito digital. Al final, tanto Yeison como La Liendra nos recuerdan que el éxito no es un destino, sino un viaje lleno de lecciones, risas y, a veces, lágrimas.

Publicidad

Publicidad

Puedes ver | Netflix anunció que realizará una docuserie sobre James Rodríguez