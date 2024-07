Yina Calderón deja ver su rostro después de reconstruirlo, ¿está irreconocible?

Yina Calderón, famosa por su controversialpresencia en redes sociales, ha sorprendido nuevamente a sus seguidores con un cambio radical en su apariencia.

Calderón, quien aspira a participar en un certamen de belleza con miras a Miss Universo, reveló recientemente los resultados de varios procedimientos estéticos a los que se sometió.

"Hola. Sí, me realicé algunos procedimientos en mi rostro. Me hice la nariz, quiero que la miren de lado. Me perfilé los labios. No estaban así. Me perfilé los laditos del rostro, todavía tengo un poquito inflamado aquí, pero eso es normal. Me quité las ojeras y me rellené los surcos que tenía. Fueron muchos procedimientos. Siento que quedé muy natural, que me veo linda. Todavía estoy un poquito inflamada, pero la doctora es la mejor. O sea, siento que Camila logró darle a mi rostro una armonía que necesitaba y estoy muy contenta. Me encantó el mentón, también me lo hice", explicó Calderón en sus redes sociales mientras mostraba su nueva apariencia.

Calderón compartió anteriormente con sus seguidores que se sometería a estos procedimientos con el objetivo de presentarse a un reinado de belleza. La DJ y empresaria se mostró entusiasmada con los cambios realizados.

Como era de esperar, las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Los seguidores de Yina Calderón rápidamente inundaron sus publicaciones con comentarios, tanto de apoyo como de crítica.

Vestida en un llamativo babydoll rojo, Calderón demostró que no solo ha perfeccionado su apariencia, sino también su habilidad para dominar los tacones, un aspecto crucial para cualquier aspirante a reina de belleza.

Como era de esperar muchos internautas opinaron sobre este cambio en su físico, pero Yina dejó muy claro, por medio de su cuenta de Instagram, que jamás había estado tan segura y contenta de un cambio.

