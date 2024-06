Yina Calderón revela la verdad de sus tatuajes en medio de borracheras

Yina Calderón, ex participante del reality show "Protagonistas de Nuestra Tele" en 2013, siempre tiene algo nuevo para dar de qué hablar. Desde su paso por la televisión, Calderón ha forjado una carrera como creadora de contenido en redes sociales y empresaria, acumulando una considerable base de seguidores en sus redes sociales.

Recientemente, Calderón sorprendió a sus fans con la decisión de eliminar los tatuajes de su rostro, y en una entrevista en el programa El Klub de la Kalle, dirigido por Jhovanoty, compartió las razones detrás de esta decisión. Durante la entrevista, Calderón reveló un episodio de su vida que pocos conocían. "Me estoy borrando los tatuajes del rostro. Yo me los tatué borracha", confesó.

La historia detrás de estos tatuajesse remonta a una noche de fiesta con el cantante de música popular, Bréiner Gaster, conocido por su participación en el programa "La Descarga" de Caracol Televisión. "Nosotros somos muy amigos, estábamos tomando y me dijo 'acompáñame a hacer un tatuaje'. Yo le dije 'vamos', ya estaba tomada y allá le dije al man 'hágame acá y acá'", explicó señalando partes de su rostro.

La impulsiva decisión de tatuarse fue algo que Yina admitió como un error, producto del estado de embriaguez en el que se encontraba. "Y eso que el man no me quiso hacer más, esos son los errores que uno comete cuando está como loco", añadió.

Publicidad

Sin embargo, a diferencia de lo que muchos podrían pensar, la influencer no sintió arrepentimiento inmediato al día siguiente. "Mira que a mí me gustaban, no es algo que yo haya dicho 'me arrepentí'. Ya si te das cuenta los tengo hace dos años y me los estoy borrando hasta ahorita. Ya en este momento de mi vida digo 'ya no los quiero' y cuando tú no quieres algo, lo sacas", puntualizó.

La decisión de Calderón de remover los tatuajes no es total. Ella señaló que hay uno que ha decidido conservar: el tatuaje en su ceja que dice "Guadalupe". "Yo soy muy devota a la Virgen de Guadalupe", explicó, indicando que este tatuaje tiene un significado especial y personal para ella.

Publicidad

La revelación de Yina Calderón ha generado una ola de comentarios entre sus seguidores y en las redes sociales. Muchos aplauden su decisión de compartir una experiencia tan personal y el proceso de cambio que ha decidido emprender. A la influencer se le resalta su capacidad de enfrentar sus errores y transformarlos en lecciones de vida.