Yina Calderón es captada orinando de pie tras dolorosa cirugía de glúteos

Yina Calderón volvió a dar de que hablar, luego de someterse a una nueva cirugía estética , en la que decidió quitarse las prótesis de los glúteos para inyectarse su propia grasa, todo esto después de unos meses difíciles en los que tuvo que someterse a varias intervenciones para extraer biopolímeros de su cuerpo.

Hace algunos días la DJ indicó que había estado ganando varios kilos de más, comiendo alimentos con un gran volumen de grasas para acumularla en su organismo, que la extrajeran a través de una liposucción y poderla usar en su cola para darle forma.

Con su característica forma de hablar, la huilense entre risas dio detalles de la cirugía: “mírenme la grasa que me gané en estos días para poderme rellenar el cul@ porque amor, culi plana no. Entonces me van a retirar la prótesis, que me está doliendo y la grasa que me gané todos estos días me la van a meter en el rabo. Entonces es una lipo más retiro de prótesis”.

Como todo procedimiento quirúrgico, esta cirugía tenía diferentes riesgos, teniendo en cuenta que la creadora de contenido se ha sometido en muchas ocasiones a este tipo de procedimientos, por lo que la zona en cuestión ha sido intervenida en varias ocasiones.

Es por esto que su madre, la señora Merly Ome, fue la primera en dar razón sobre el estado de salud de su hija tras la operación: “Bueno, gracias a Dios. Eres muy lindo con nosotros, de verdad, ya despertó mi hija”, además señaló que “Tenía muchos nervios, ya despertó. Está súper bien, está dormidita, recuperándose, pero ya despertó de la anestesia, gracias, Dios mío, y gracias a la gente que nos bota esa gran vibra”.

En redes sociales circula un video, en el que la empresaria está de pie en el baño, con su cuerpo vendado e intentando orinar, dejando claro que el proceso de recuperación es muy difícil y doloroso, aunque muchos internautas siguen criticando que muestre de esta forma su intimidad y además de una forma un tanto grotesca.

