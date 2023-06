Yina Calderón está que entra en depresión pues la herida de sus 'pompis' se le abrió

La hiperactividad de la controvertida dj y creadora de contenido Yina Calderón la tiene en aprietos, pues la herida de la última intervención que se realizó en sus glúteos se le abrió. Así lo reveló la mujer, quien a través de las historias de su cuenta de Instagram le recordó a sus seguidores el difícil proceso que ha tenido enfrentar a raíz de su decisión de inyectarse biopolímeros hace 10 años.

De acuerdo al discurso de Yina inicialmente la cicatriz le quedó "regia", estuvo 10 días quieta, y al observar que la cicatriz estaba seca, decidió empezar a moverse, retomando algunas de sus actividades cotidianas como por ejemplo: visitar su empresa, estar pendiente de su nuevo proyecto, spa de cerveza, que tendrá como temática a ´Los Simpsons', uno de los 'cartoons' animados favoritos de la dj. A partir de ese momento todo empeoró pues el aspecto que tiene actualmente la herida es impresionante.

"Se los juro que estoy por entrar en depresión (...) me siento aburrida, me siento como sin ánimo, este fin de semana ha sido muy duro para mí porque... por muchas cosas", dijo Yina luego de compartir con todos sus seguidores varias fotos de cómo esta la herida.

En sus historias también mostró que su hermana ha sido la encargada de realizarle las curaciones, y que para la cicatrización esta haciendo uso de un medicamento llamado Rifosina. Ahí también aprovechó para presentarle a todos sus seguidores, a su pequeño enfermo Emiliano, quien es su sobrino, hijo de su hermana Leonela.

En medio de todas las historias, también apareció el padre de Yina quién habló del rol que según él cumplen los amigos:

"Que amigos no hay para las enfermedades, ni para los hospitales, ni para las cárceles. Amigos hay pa' pasarla sabroso, charlar, y tomarse uno, unas cervezas; para eso son los amigos, y para que le den a uno consejos. Pero para una clínica, eso no es obligación de los amigos. ¡Ahí no hay amigos!.

Si bien, el señor no mencionó a nadie en específico, sin embargo a muchos les quedó la duda si probablemente se refería a la pareja de Yina, quien no apareció en ninguna de las historias.

Captura de pantalla: Historias de Instagram de Yina Calderón