Yina Calderón se desenamoró de popular reggaetonero: "Ya no es un bombón"

Yina Calderón , conocida desde sus inicios por estar enamorada del reggaetonaro Maluma , le 'bajó el dedo' al cantante del cual pareció haberse desenamorado, según expresó la propia DJ a través de una dinámica con la caja de preguntas en su cuenta de Instagram.

Calderón, recordada por haber participado en un famoso reallity de televisión, en el que incluso en su momento le cumplieron el sueño de conocer al cantante antioqueño, aseguró que Juan Luis Londoño, conocido artísticamente como Maluma, "ya no es un bombón".

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y entérate de las noticias más importantes. Lo mejor del humor, farándula y artistas en un solo lugar:👉🏻 bit.ly/44MSD4

“Les voy a contar lo que me pasa a mí y a las chicas que están aquí presentes. A nosotras nos parece que Maluma ya no es el bombón asesino que era antes. Como que ya no se arregla, como que ya no es el bebezote que era hace años”, fueron las palabras de Yina Calderón al ser preguntada, por uno de sus seguidores, por el cantante.

Publicidad

Acto seguido a su explicación de por qué Maluma ya no le llama la atención, Calderón, quien tiene más de 475.000 seguidores en su cuenta de Instagram, reveló que ahora quien la trasnocha es el también cantante Manuel Turizo.

Incluso, comparó a los dos cantantes: "Hay unas chicas a quienes les parece que el bombón del momento es Manuel Turizo; ustedes ven a Manuel y dicen: poséeme, con Maluma uno dice no, no fue", dijo.

En la misma dinámica, Yina Calderón aclaró, también porque otro seguidor le preguntó, su relación con Nicolás Hernández, con quien dijo salió "Dos veces, una vez para tierra caliente" y afirmó que le dio "los picos", antes de concluir que, para ella, el también cantante "merece muchas cosas buenas por qué es un pelado supremamente buena gente".

Publicidad

Te puede interesar: Presentadoras se besan en pleno reality Re-Tóxicos