Ángela Aguilar sorprendió con su inesperado cambio de look; luce irreconocible

Yo Me Llamo Paquita la del Barrio deja a los jurados boquiabiertos con impecable audición ¿A Amparo Grisales no le gustó? Esta fue la reacción de los jurados de Yo Me Llamo tras verla y escuchar su interpretación, ¡igualita a la Paquita la del Barrio real!