Horóscopo de hoy domingo: día de centrarse en decisiones, emociones y nuevos comienzos

Este fin de semana viene cargado de energía cambiante, algunos signos sentirán la necesidad de tomar distancia para pensar con claridad, mientras otros se dejarán llevar por la emoción. Es un buen momento para cerrar ciclos, reencontrarte con personas que te aporten y soltar lo que ya no te suma.

Aries (21 marzo - 19 abril)

Tu impulsividad puede jugarte una mala pasada, antes de reaccionar, respira y piensa, aprovecha el fin de semana para descargar energía con algo físico o creativo.



Tauro (20 abril - 20 mayo)

Necesitas calma y estabilidad, dedica tiempo a descansar o disfrutar de un plan tranquilo, si algo te molesta, exprésalo sin perder la serenidad.



Géminis (21 mayo - 20 junio)

Tu mente estará activa y curiosa, podrías conocer gente nueva o tener conversaciones que te inspiren, no te disperses con demasiados planes.

Cáncer (21 junio - 22 julio)

Publicidad

Este fin de semana trae emociones intensas, revisa cómo te sientes realmente respecto a alguien o algo, es momento de cuidar tu energía.

Leo (23 julio - 22 agosto)

Publicidad

Brillarás sin esfuerzo, pero evita imponer tu punto de vista, alguien podría necesitar tu apoyo más de lo que crees, escucha antes de actuar.

Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Tu lado práctico te ayudará a resolver algo pendiente, no te exijas tanto a veces descansar también es parte del progreso.

Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Surge la oportunidad de equilibrar tu entorno, un encuentro inesperado puede alegrarte el fin de semana, evita complacer a todos menos a ti.

Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Publicidad

Estás en modo transformación, algo que dabas por seguro puede cambiar, pero será para bien, no temas dejar atrás lo que ya no encaja.

Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Publicidad

Tienes ganas de moverte y salir de la rutina, si puedes viajar o hacer algo distinto, hazlo, tu mente necesita nuevos paisajes.

Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Fin de semana ideal para reorganizar tus prioridades, no ignores tus emociones por centrarte solo en lo práctico, date un respiro.

Acuario (20 enero - 18 febrero)

Las ideas fluirán con facilidad, buen momento para inspirarte o iniciar un proyecto personal, solo cuida no aislarte demasiado.

Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Publicidad

Tu intuición estará muy fuerte, confía en lo que sientes, pero mantén los pies en la tierra, alguien podría buscar tu consejo o compañía.