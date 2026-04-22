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La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / “A punto del olvido": cómo 'Ave María' de David Bisbal casi desaparece en el aire

“A punto del olvido": cómo 'Ave María' de David Bisbal casi desaparece en el aire

El reconocido compositor y productor colombiano Kike Santander pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle y reveló cómo estuvo a punto de perder la canción ‘Ave María’.

Kike Santander recuerda cómo casi pierde la canción 'Ave María'
“A punto del olvido": cómo 'Ave María' de David Bisbal casi desaparece en el aire
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 22 de abr, 2026

En el mundo de la industria musical, la diferencia entre un éxito global y una idea perdida puede depender de un simple instante, así lo reveló recientemente el reconocido compositor y productor colombiano Kike Santander en los micrófonos de El Klub, quien compartió detalles inéditos sobre la creación de "Ave María".

Según el relato de Santander, esta pieza fundamental del pop en español estuvo a punto de desaparecer debido a un descuido técnico durante un vuelo transatlántico, este recordó que durante de la década de los 2000, poco después de que Bisbal obtuviera el segundo lugar en el programa Operación Triunfo.

Puedes leer: Kike Santander revela que el Puma rechazó 'Piel Morena' antes de Thalía

Ante esto, se reunió con el artista en Barcelona, allí Kike Santander abordó un avión de regreso a Miami. Durante el trayecto, comenzó a trabajar en nuevas ideas: "Voy a aprovechar el tiempo en este vuelo tan largo a ver si se me ocurre alguna cosa", recordó el compositor.

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El compositor describió la canción como "una melodita chiquitita pero tiene su pegue". Sin embargo, al no disponer de un dispositivo de grabación en ese momento, confió plenamente en su memoria sobre la melodía.

Ante esto recordó que al aterrizar en Estados Unidos, el productor se encontró con un vacío mental: "Se me olvidó la verdad... llegué a Miami y yo decía: '¿Cómo es que era esta cosa?' Es horrible eso", confesó apenado sobre esta situación.

¿Qué más recordó Kike Santander sobre ‘Ave María’?

Afortunadamente para la carrera de Bisbal, Kike Santander logró recordar la canción. "Hasta que se me prendió el bombillo, menos mal... volvió, volvió", relató. Tras este incidente, el compositor adoptó una disciplina estricta para proteger sus creaciones, al punto que mencionó que ahora todo lo graba.

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Por otro lado, el compositor también compartió otras anécdotas a lo largo de su carrera como fue el caso de "Piel Morena", una canción que originalmente fue presentada a José Luis Rodríguez "El Puma", quien la rechazó y luego la terminó recibiendo Thalía.

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Sumado a esto, Santander también aprovechó la ocasión para mencionar que tiene una formación como médico y dedicó los últimos años una aplicación que utiliza la música con fines terapéuticos.

Al punto que mencionó que: "la música ya no solamente es bonita para escuchar, sino que la música te cambia el estado mental y te lleva a mejorar tu rendimiento". Con esta transición, busca ayudar a las personas.

Mira la entrevista completa: Kike Santander revela el tema que El Puma rechazó y terminó siendo un éxito de Thalía

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