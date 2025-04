Concierto de Maluma en Medellín: precios de entradas y cómo comprarlas fácil y rápido

Maluma regresa a Medellín y el Estadio Atanasio Girardot será el epicentro de una de las noches más esperadas por sus fans. El show está programado para el próximo 26 de abril de 2025 a las 8:00 p. m., con apertura de puertas desde las 4:00 p. m., y aunque ya está totalmente Sold Out, muchos siguen buscando la forma de conseguir una entrada para no perderse este espectáculo.

Como era de esperarse, las boletas volaron. En cuestión de horas, cada etapa fue agotándose y hoy ya no queda ni una sola entrada disponible en los canales oficiales. Las personas que aún no las compraron, están ahora buscando alternativas por fuera del sistema tradicional.

¿Qué precios tuvieron las entradas?

Aunque los precios variaron según la localidad y la etapa de venta, las más económicas estaban en graderías y las más costosas en zonas preferenciales cerca a la tarima. Además, se habilitaron localidades específicas para menores de edad a partir de los 8 años, únicamente en Gradería Occidental Baja Menores y Gradería Oriental Baja Menores. En esas zonas no se permite el consumo de licor y los menores deben ingresar con un adulto si tienen menos de 14 años. En el resto de zonas, el acceso solo está permitido para mayores de 18 años.

Es clave tener presente que si un menor tiene una boleta fuera de esas dos localidades permitidas, no podrá ingresar al evento y tampoco se le hará devolución de dinero.

¿Ya no hay forma de entrar?

Aunque oficialmente está Sold Out, no todo está perdido. En eventos de este tipo, siempre hay personas que por diversas razones terminan revendiendo sus boletas. La clave está en saber dónde buscar y cómo hacerlo con precaución para no caer en estafas.

Tips para conseguir boletas de reventa sin riesgos



Busca en redes sociales: Instagram, Facebook y X (antes Twitter) están llenas de grupos de fans o comunidades locales donde se publican entradas de reventa. También hay grupos específicos en WhatsApp y Telegram creados para este tipo de eventos. Verifica el perfil del vendedor: Fíjate si tiene fotos reales, publicaciones antiguas y si otras personas han comprado antes con él o ella. Pide pruebas claras: Exige capturas de pantalla del código QR, confirmación de compra o correos de la boletera oficial. Algunos vendedores incluso hacen videollamadas para mostrar las boletas en tiempo real. Evita pagar por adelantado: Lo más seguro es hacer el intercambio en persona, en un lugar público, antes del concierto. Si es digital, usa plataformas con pagos seguros y que puedan retener el dinero hasta confirmar la entrega. Haz conexiones: Si conoces más personas que quieran ir, podrían contactar entre varios a un revendedor que ofrezca entradas en grupo. Esto permite negociar mejor y compartir el proceso de verificación. Llega con tiempo al estadio: El día del concierto, desde temprano se acercan personas con boletas extras que terminan vendiéndolas allí mismo. Eso sí, ten mucho cuidado, nunca entregues el dinero sin tener la entrada verificada por escaneo o confirmación visual.

El concierto de Maluma en su ciudad promete ser uno de los más memorables del año. Aunque las entradas ya estén agotadas por los medios oficiales, con cautela y algo de suerte, todavía hay forma de conseguir una. Solo hay que estar atento, ser precavido y no dejarse llevar por la desesperación. Muchos revenden, pero no todos son confiables. ¡Ojo con eso!

