Edén Muñoz rompe esquemas con su nuevo álbum; una fusión de géneros

Edén Muñoz, reconocido por ser una de las figuras más innovadoras del regional mexicano, vuelve a dar de qué hablar con el lanzamiento de su nuevo álbum titulado ‘Edén’.

Con esta producción, el artista originario de Los Mochis, Sinaloa, se aventura a explorar y fusionar los géneros que han marcado su carrera, mezclándolos con letras frescas y actuales que prometen conquistar a su audiencia.

El sencillo de salida, ‘Traigo saldo y ganas de rogar’, es prueba de ello: una combinación perfecta entre lo experimental y su esencia clásica de banda.

Publicidad

Con más de una década de carrera en la industria musical, Edén Muñoz ha demostrado que no le teme a la evolución. ‘Edén’ es el resultado de un artista que ha sabido reinventarse, llevando su música a nuevos límites sin perder su autenticidad.

“Quería expandir mis propios límites”, comenta Muñoz, dejando claro que este álbum es una muestra de su constante búsqueda de nuevas formas de expresión musical.

Publicidad

Y es que, a lo largo de sus 15 canciones, el álbum lleva al oyente por un viaje de ritmos y estilos, desde baladas nostálgicas hasta himnos de fiesta, ofreciendo algo para cada estado de ánimo.

Este lanzamiento llega después de su exitoso ‘Como en Los Viejos Tiempos’ (2023), un disco que también rompió esquemas y lo consolidó como solista tras su paso por la banda Calibre 50.

En ‘Edén’, Edén Muñoz pone todo lo aprendido a lo largo de su trayectoria, fusionando estilos que van desde el mariachi hasta el pop latino, sin perder ese toque distintivo que lo caracteriza.

El sencillo ‘Traigo saldo y ganas de rogar’ representa ese equilibrio entre lo nuevo y lo conocido. “Sí, estoy haciendo música más experimental, pero también tenía ganas de volver a mi esencia. Como esas ganas de echarme un taquito”, confiesa Edén entre risas.

Publicidad

Y es precisamente esa autenticidad, combinada con su disposición a innovar, lo que hace de este álbum una propuesta tan única.

Muñoz también destaca que uno de sus objetivos con ‘Edén’ fue hacer un álbum divertido, tanto para él como para su audiencia.

Publicidad

“Si no me divierto, la gente no se va a divertir tampoco”, afirma, refiriéndose al proceso de creación del disco, el cual, según sus propias palabras, ha sido uno de los más felices de su carrera.

Con más de 13 millones de oyentes mensuales en Spotify, el éxito de Edén Muñoz no muestra signos de detenerse. Su gira ‘Como en los Viejos Tiempos’ continúa recorriendo las principales ciudades de México, y el próximo 19 de octubre se presentará en la Arena Ciudad de México, un concierto que promete ser un hito en su carrera.

Puedes ver | Edén Muñoz: Reconocimiento a sus composiciones