Emilia regresa a Colombia con un espectáculo que promete romperla

Si eres fan de la música urbana y del pop latino, prepárate porque la sensación argentina Emilia ha confirmado su visita a Colombia como parte de su aclamado 'MP3 TOUR'. Este espectáculo, que ya ha dejado huella en Estados Unidos, Europa y su país natal, promete ser una experiencia inolvidable para sus seguidores en Bogotá el próximo 10 de mayo en el Movistar Arena.

La venta de entradas ya tiene fechas confirmadas. La preventa exclusiva para clientes Movistar comenzará el viernes 17 de enero a las 10:00 a.m. y estará disponible hasta el lunes 20 de enero a las 9:59 a.m . Para el público general, las entradas estarán habilitadas a partir del lunes 20 de enero a las 10:00 a.m., a través de TuBoleta.com.

Emilia ha demostrado ser más que una estrella fugaz. Con su segundo álbum, ".mp3", rompió récords en Argentina, agotando entradas para 10 shows en el Movistar Arena en tiempo récord y llenando cuatro fechas en el Estadio Vélez de Buenos Aires. Este éxito no solo consolidó su carrera, sino que la posicionó como la primera artista femenina número uno en Spotify Argentina, y una de las figuras más vistas en TikTok y YouTube.

Entre sus temas más destacados se encuentran éxitos como “La_Original.mp3”, “Jagger.mp3” y “Exclusive.mp3” . Además, el álbum le valió un Premio Gardel al "Mejor Álbum de Pop Urbano", elevándola a otro nivel en la industria musical.

Un espectáculo que no puedes perderte

El show de Emilia promete ser un derroche de energía y creatividad, con más de dos horas de música, coreografías impresionantes y un diseño escénico que refleja su personalidad vibrante. Canciones como “Perdonarte ¿para qué?” y su hit viral “Novio Gangsta” estarán entre los temas que harán vibrar a sus fans.

La cita está hecha: si quieres ser testigo de la magia de Emilia, asegúrate de consegui r tus entradas y prepárate para vivir una noche llena de música, baile y emociones . ¡Nos vemos este 10 de mayo en el Movistar Arena!

