Jessi Uribe condicionó a Paola Jara para cantar en su concierto en Londres

Paola Jara, la talentosa cantante de música popular, ha anunciado emocionada su próxima gira europea, 'Pa´Olvidar', que incluirá paradas en varias ciudades importantes del continente, entre ellas Londres.

Sin embargo, su esposo y también artista, Jessi Uribe, ha planteado una situación peculiar que podría afectar su presentación en la capital británica, ya que también estará en Londres con ella.

La coincidencia con la final de la UEFA Champions League, uno de los eventos deportivos más esperados del año, ha puesto en aprietos a esta pareja musical.

Jessi Uribe, apasionado seguidor del fútbol, ha hecho una promesa condicional a Paola Jara. En un video que subieron a sus redes sociales, Jessi Uribe le hizo una promesa a Jara, la cual trata de que cantará con ella en Londres solo si el Real Madrid gana el partido. Una situación que ha generado sorpresa y expectativa entre los seguidores de ambos artistas.

Publicidad

La noticia ha causado revuelo en las redes sociales, donde los fanáticos se dividen entre el apoyo a Jessi Uribe y el deseo de ver a la pareja compartir escenario.

Mientras tanto, Paola Jara se muestra entusiasmada por su debut en Londres, asegurando que será un espectáculo "Muy especial" para todos sus seguidores en el Reino Unido.

Publicidad

Con el destino de su concierto pendiendo de un hilo futbolístico, la pregunta de todos los fans de esta pareja es si realmente logrará Paola Jara conquistar el escenario londinense acompañada de Jessi, o será el fútbol quien se lleve la victoria en esta batalla.

Además, recientemente Paola Jara celebró su cumpleaños número 41 con una increíble fiesta organizada por su Jessi Uribe. Esta pareja, que goza de gran admiración y seguimiento en el mundo del espectáculo nacional, no deja de demostrar su amor y complicidad, y esta celebración fue otro ejemplo de ello.

Mira también: Jessi Uribe calienta polémica entre Ciro Quiñonez y Giovanny Ayala