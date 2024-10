La canción de Pepe Aguilar que advertiría a Nodal: " No da la cara el bandido"

Desde que la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal se hizo pública, el revuelo entre sus seguidores no ha parado.

Las críticas en redes sociales han sido constantes, ya que algunos consideran que el matrimonio de los jóvenes artistas no llegó en el mejor momento. Sin embargo, la familia Aguilar, especialmente Pepe Aguilar, padre de Ángela, ha mostrado su apoyo incondicional a la pareja.

Pepe Aguilar, reconocido cantante de música regional mexicana, no solo dejó claro su respaldo a la unión, sino que recientemente sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de una nueva canción titulada ‘Cuídamela bien’, lo que muchos interpretan como una advertencia sutil hacia su yerno, Christian Nodal.

La canción fue publicada en su canal de YouTube y rápidamente generó especulaciones debido a su letra y al arte de la portada.

En la imagen de la portada, se puede ver una animación de una mano que parece sujetar a la de una mujer, y los fanáticos han señalado que el vestuario que lleva dicha figura es similar al que Ángela Aguilar usó en su boda.

Sin embargo, lo que más ha despertado los rumores es la letra de la canción. En ella, Pepe habla de cómo su hija ha dejado su lado para comenzar una nueva vida junto a su pareja, y recalca que el hombre que ahora está a su lado debe cuidarla, respetarla y no dejarse distraer por otras personas que puedan aparecer en su camino.

Durante una presentación reciente en la Feria de Zacatecas, Pepe Aguilar habló brevemente sobre esta nueva composición:

“La hice en Hermosillo con unos nuevos cómplices musicales que traigo, con los que hicimos ‘Lamentablemente’. El amor sigue siendo amor, así tengas 80 años o 20, es la misma 'tarugada'.

Ahora hasta tengo un yerno. Así es la vida, pero yo les estaba hablando de la música, no soy TVyNovelas”, bromeó el cantante frente al público.

Aunque Pepe no mencionó directamente a Christian Nodal en la canción, varios detalles de la letra parecen hacer referencia al intérprete de "Botella tras botella".

Palabras como "forajido", que es el título de uno de los álbumes de Nodal, refuerzan las interpretaciones de los seguidores de que el mensaje está dirigido hacia él.

El matrimonio entre Ángela y Nodal ha sido objeto de controversia, y con el lanzamiento de ‘Cuídamela bien’, el debate ha tomado una nueva dirección.

Si bien Pepe Aguilar se ha mostrado siempre como un padre protector, esta canción parece ser su manera de expresar su deseo de que su hija esté en buenas manos y de advertir a su yerno sobre la responsabilidad que conlleva estar al lado de Ángela.

Letra completa de la canción 'Cuídamela bien' de Pepe Aguilar

No es noticia nueva que ella está contigo,

bien lo sabe el mundo, todos son testigos.

Tan rápido el tiempo pasó

y mi ángel alguien más me arrebató, y no da la cara el bandido.

Voy a ser muy claro: haz las cosas bien.

Porque para forajidos, mijo, aquí no es.

Y sé que es fácil ser cab...,

yo mismo estuve en esa situación.

Pero es más hombre el que se queda

y perdón si me pongo un poco un rudo, es que me dio el gane un chamaco suertudo.

Cuídamela bien,

ya la enamoraste, ya te la llevaste,

¿qué le voy a hacer?

Nunca es que fue mía y yo ya sabía que la iba a perder

y pa' tu suerte ahora está contigo,

que les vaya bien.

Cuídamela bien,

tal vez no es perfecta,

pero te aseguro que sabe querer.

Te bastaron rosas

para que mi orgullosa

cayera a tus pies.

Y de frente te doy un consejo:

si las quieres bien, no la cambies

porque se te da muy bien.

Cuando le llevaste rosas, me hice el fuerte

y en las serenatas no pude correrte.

El águila ya despegó,

y el que no da la cara ahora la dio. Admito que das a quererte.

Y perdón si me pongo un poco rudo

es que me dio en la madre un chamaco suertudo.

Cuídamela bien, aquí donde me ven, botella tras botella, no me siento bien,

pues nada pend... le quitaste al viejo la mejor mujer.

Y pa’ tu suerte ahora está contigo

que les vaya bien.

Ámela cab..., demuéstrale al mundo que agarraste al rumbo

y tienes corazón, hazla tan feliz como en la vida quise hacerla yo.

Y en el ojo del ciclón,

por mi parte yo les doy la bendición

