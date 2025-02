La lección de humildad que Alejandro Sanz le dio a Grupo Frontera

Alejandro Sanz es una leyenda de la música en español, pero más allá de su talento y trayectoria, hay algo que lo hace destacar: su humildad.

Sin buscarlo, el español dejó una gran lección a los integrantes de Grupo Frontera durante la grabación del video de 'Hoy no me siento bien', su reciente colaboración.

La banda texana, que ha ganado popularidad con su estilo regional, quedó sorprendida con la actitud del cantante. No se trataba solo de trabajar juntos en una canción, sino de compartir momentos fuera de cámaras.

"Ese video lo grabamos en frente de una colonia y al cruzar la calle había un departamento donde se salían a ver. Mientras cambiábamos de set, Alejandro caminaba, cruzaba la calle y se ponía a platicar con la gente del otro lado y se tomaba fotos con ellos. Fue algo que nos abrió los ojos. Este hombre tiene años y años de carrera y la humildad no la deja atrás", contaron los integrantes de Grupo Frontera.

Sanz, acostumbrado a llenar estadios y a recibir reconocimientos en todo el mundo, demostró que el éxito no es sinónimo de distancia. Sin necesidad de seguridad o protocolos, se acercó a los vecinos del lugar como si fueran viejos amigos.

Para Grupo Frontera, que aún está consolidando su carrera en la industria musical, ver esa cercanía con el público fue impactante. No todos los artistas con décadas de trayectoria mantienen esa conexión con la gente que los sigue.

'Hoy no me siento bien', un éxito

El impacto de 'Hoy no me siento bien' no se ha quedado solo en el encuentro con el público. La canción ha sido un éxito rotundo y llevó de nuevo a Alejandro Sanz al top 10 de la lista Latin Pop Airplay de Billboard, un logro que no alcanzaba desde 2020 con 'For Sale', junto a Carlos Vives.

Para Grupo Frontera, este hito también representa su primera entrada en el top 10 de esta lista, demostrando que su apuesta por colaborar con grandes nombres de la música ha dado frutos.

El propio Sanz generó expectativa cuando anunció la canción con la frase: "Esto no es una canción, es una declaración". Las especulaciones sobre el significado del mensaje no se hicieron esperar, pero lo que es claro es que este tema marcará un nuevo capítulo en su carrera y será parte de su próximo álbum, el décimo quinto en su extensa trayectoria.

