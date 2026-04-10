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LINK para ver a Karol G en Coachella 2026 totalmente GRATIS; son dos fechas

La Bichota se corona como la reina indiscutible de Coachella 2026: descubre cómo seguir en vivo el show de la colombiana, quien ya domina las tendencias globales.

LINK para ver a Karol G en Coachella 2026 totalmente GRATIS; son dos fechas
LINK para ver a Karol G en Coachella 2026 totalmente GRATIS; son dos fechas
Foto: Redes de Karol G
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 10 de abr, 2026

El Festival Coachella 2026 ya aterrizó en el Empire Polo Club de Indio, California, y este año el orgullo latino está por las nubes gracias a nuestra "Bichota".

Si no pudiste viajar hasta Estados Unidos, no te preocupes, porque aquí te traemos la guía definitiva para que no te pierdas ni un segundo del espectáculo de Karol G totalmente gratis y en vivo.

Puedes leer: Karol G revela una de las razones de su ruptura con Feid: "Me tiró al suelo”

Link oficial para ver a Karol G en vivo en el Coachella 2026

La buena noticia es que el festival ha decidido tirar la casa por la ventana y, por primera vez, la transmisión será masiva, gratis y sin necesidad de registros engorrosos.

El pase VIP para tu sala o tu habitación es el canal oficial de Coachella en YouTube:

Al ingresar al canal, tendrás la opción de elegir entre múltiples escenarios simultáneos como el Coachella Stage, Outdoor Theatre, Sahara, Mojave, Gobi, Sonora, Yuma y Quasar.

Pero ojo, para ver a la estrella colombiana debes sintonizar el escenario principal, el Coachella Stage, donde ella hará historia. Además, YouTube ofrecerá la función de 'vista múltiple', lo que te permitirá estar pendiente de varios conciertos al mismo tiempo si eres de los que no quiere perderse nada.

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Fechas y horarios del Coachella 2026

Anota bien estas fechas en tu calendario porque Karol G no se presentará una, sino dos veces, siguiendo la tradición de los dos fines de semana del festival:

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  • Domingo 12 de abril.
  • Domingo 19 de abril.

Puedes leer: Karol G despidió a Willie Colón con un emotivo mensaje: “Para siempre”

El gran cierre de la noche del domingo estará bajo su mando. El show está programado para iniciar a las 23:55 (hora local de California) en el escenario principal.

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Este año es especialmente emocionante porque Karol G se convierte en la primera mujer latina en encabezar el festival como "headliner" oficial.

No es solo un concierto, es un hito histórico que la posiciona como una de las figuras más grandes de la música urbana global. De hecho, según Google Trends, el interés por ver a la paisa ha superado al de otras estrellas internacionales como Sabrina Carpenter.

En la escala de popularidad de búsquedas para este Coachella, Karol G se mantiene firme en el top, solo siendo superada por fenómenos globales como Justin Bieber.

En esta edición, se espera que Karol G presente su nueva faceta visual inspirada en su trabajo "Tropicoqueta", con un estilo de vedette caribeña que promete poner a bailar a todo el desierto.

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¿Qué otros artistas se presentarán en Coachella 2026?

Aunque Karol G es la cereza del pastel, el festival celebra su aniversario número 25 con un cartel de lujo que puedes disfrutar en el mismo link de YouTube.

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El viernes 10 y 17 de abril podrás ver a Sabrina Carpenter, quien ha prometido el show más ambicioso de su carrera. Los sábados 11 y 18 estarán bajo el dominio de la "fiebre Bieber" con el regreso de Justin Bieber al escenario principal.

También podrás disfrutar de artistas de la talla de The Strokes, Iggy Pop, David Guetta, Morat y BIGBANG, quienes celebran sus 20 años de trayectoria con este regreso triunfal.

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