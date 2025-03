Morat y Camilo: letra completa y video de 'Me toca a mí', canción de desamor

La banda bogotana Morat y el cantante paisa Camilo decidieron unir sus talentos en "Me toca a mí" , un nuevo sencillo que revive la esencia del pop rock noventero.

Esta canción explora el dolor del amor no correspondido y cómo una amistad puede verse afectada cuando uno de los dos siente algo más que solo compañerismo.

Este tema formará parte de "M5", el quinto álbum de estudio de Morat, que se espera sea lanzado este año. La colaboración con Camilo era un deseo de larga data, ya que los integrantes de la banda y el intérprete de "Tutu" se conocen desde su adolescencia, cuando estudiaban música juntos.

“Nosotros tenemos una historia bien curiosa con Camilo. Cuando nos graduamos del colegio, estudiamos música en una academia donde él también estaba. Ya tenía trayectoria y nosotros apenas comenzábamos con la banda. Desde ese entonces lo respetamos mucho y verlo crecer ha sido increíble” , contó Juan Pablo Isaza a El Colombiano.

El video de "Me toca a mí" cuenta con la participación especial del tiktoker mexicano Jezzini, quien interpreta al presentador del programa ficticio "YEM Tonight".

En la trama, Morat se presenta en el show y, de manera sorpresiva, Camilo se une a ellos en el escenario para interpretar la canción.

Tanto Morat como Camilo atraviesan un momento importante en sus carreras, y este sencillo busca conectar con todos aquellos que han vivido la experiencia de un amor no correspondido o que han sentido más que amistad por alguien que no les corresponde.

La fusión de sus estilos y la emotividad de la letra prometen convertir este tema en un himno para quienes han pasado por esta situación.

Además, Morat tiene una agenda llena de presentaciones, incluyendo un concierto en Guatemala el 19 de abril y dos presentaciones en México antes de su llegada a Medellín, donde actuarán en el festival La Solar el 2 de mayo.

Letra completa de "Me toca a mí" de Morat y Camilo

Qué ganas tengo de acercarme de más

Y ver lo que pasa (Y ver lo que pasa)

Decirte lo que nunca he sido capaz

Caerte a tu casa (Caerte a tu casa)

Tú estás con alguien más y yo contando mis dudas

Pero la realidad nunca había sido tan dura

Verte feliz, me tortura, su mano en tu cintura, te juro, no ayuda

¿Por qué me toca a mí?

Tenerte, tragarme un "te quiero" (Te quiero)

Fingir que estoy hecho de acero

Siempre, siempre que te veo llegar con alguien más

¿Por qué me toca a mí? (A mí)

Vivir disfrazado de amigo (De amigo)

Si yo quiero todo contigo

Siempre, siempre, no pienso quererte a la mitad

Mira que en cualquier momento voy a dar el primer paso

Y si el corazón te rompen, yo recojo los pedazos (Yeah)

No sé disimular, pero por ti me obligo (No, no, no)

Ser solo tu amigo ya casi es castigo (Yeah)

Nada qué decir, ya no hay vuelta atrás

Yo pensando en ti, tú, con alguien más

Perdona si nuestra amistad se llega a joder (A joder)

Que el beso que nos demos parezca accidental

Puedo pretender por un año más

Pero no está bien, dime qué más da

Perdona si nuestra amistad se llega a joder

Pero me vuelvo a preguntar

¿Por qué me toca a mí?

Tenerte, tragarme un "te quiero" (Oh-oh)

Fingir que estoy hecho de acero

Siempre, siempre que te veo llegar con alguien más

¿Por qué me toca a mí? (A mí)

Vivir disfrazado de amigo (De amigo)

Si yo quiero todo contigo (Yo quiero todo contigo)

Siempre, siempre, no pienso quererte a la mitad

¿Por qué me toca a mí?

¿Por qué me toca a mí?

¿Por qué me toca a mí?

¿Por qué me toca a mí?

¿Por qué me toca a mí?

A mí, a mí

¿Por qué me toca a mí?

¿Por qué me toca a mí?

Siempre, siempre

¿Por qué me toca a mí?

¿Por qué me toca a mí?

¿Por qué me toca a mí?

A mí, a mí

Qué ganas tengo de acercarme de más

A ver lo que pasa