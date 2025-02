Roberta Flack, la voz que inmortalizó 'Killing Me Softly', fallece a los 88 años

La música está de luto. Roberta Flack, la icónica cantante y pianista estadounidense, falleció este 24 de febrero de 2025 a los 88 años, rodeada de su familia. Su partida deja un vacío en la industria musical , donde su legado sigue resonando a través de generaciones.

Nacida el 10 de febrero de 1937 en Black Mountain , Carolina del Norte, Flack se convirtió en una de las voces más importantes del soul y el R&B. Su capacidad para transmitir emoción y sensibilidad a través de su música la llevó a ganar dos premios Grammy consecutivos a la Grabación del Año en 1973 y 1974, un hito sin precedentes en aquel momento.

Uno de sus mayores éxitos, 'Killing Me Softly With His Song ', la catapultó al estrellato y sigue siendo una de las canciones más recordadas de la historia de la música. Su interpretación magistral de este tema, que también fue versionado por The Fugees en los 90, consolidó su lugar en la historia musical.

Flack no solo brilló en los escenarios, sino que también dedicó su vida a la educación musical. Antes de alcanzar la fama, fue profesora en diversas escuelas secundarias de Washington D.C., dejando huella en sus estudiantes con su pasión por la música.

En 2018, la artista sufrió un derrame cerebral que afectó su capacidad para actuar. Cuatro años después, en 2022, le fue diagnosticada esclerosis lateral amiotrófica (ELA), lo que le impidió continuar cantando. A pesar de estos desafíos, su legado sigue vivo y su influencia se mantiene en la música contemporánea.

La partida de Roberta Flack marca el fin de una era, pero su música seguirá sonando en las memorias y corazones de quienes se dejaron envolver por su talento. Su voz, suave pero poderosa, permanecerá inmortal en cada nota de 'Killing Me Softly' y en cada historia que sus canciones ayudaron a contar.

'Killing Me Softly with His Song' es una de las canciones más icónicas de la música contemporánea. Popularizada por Roberta Flack en 1973, alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100 y ganó dos premios Grammy.

Originalmente escrita por Charles Fox y Norman Gimbel, se basó en un poema de Lori Lieberman, inspirado en una presentación en vivo de Don McLean. La interpretación de Flack, con su voz suave y emotiva, convirtió el tema en un éxito atemporal. Años después, en 1996, The Fugees revitalizaron la canción con Lauryn Hill, llevándola a una nueva generación.

