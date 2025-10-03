Será un día atípico el 4 de octubre en el concierto de Luis Alfonso en El Campín de Bogotá

Finalmente, la "cantina más contentosa" está lista para abrir sus puertas. Luego de la confirmación por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno, el espectáculo de Luis Alfonso en el estadio El Campín ya cuenta con todos los requisitos legales y técnicos para su realización.

Mientras los seguidores del intérprete de Chismofilia se preparan para la cita, que tiene un aforo autorizado de 26.052 personas, es crucial revisar el pronóstico para la jornada que se espera sea fría y potencialmente húmeda.

El evento, denominado 'El Festival Más Contentoso' de Luis Alfonso se llevará a cabo desde el sábado 4 hasta la madrugada del domingo 5 de octubre de 2025.



¿Hará buen clima para el concierto de Luis Alfonso en El Campín?

Las puertas del Campín se abrirán a las 3:00 p.m., y el show principal está programado para iniciar a las 6:00 p.m. (18:00 horas) y culminar a las 3:00 a.m. (03:00 horas).

Dado este extenso horario nocturno, la experiencia climática estará marcada por un descenso progresivo de las temperaturas en la capital.

El pronóstico indica que la noche será templada a fresca, con las temperaturas oscilando entre los 11 °C y 14 °C.

Detallando el descenso, las condiciones esperadas durante las primeras horas del concierto son las siguientes:

A las 7:00 p. m. , el cielo se presentará mayormente despejado con una temperatura de unos 14 °C.

, el cielo se presentará mayormente despejado con una temperatura de unos 14 °C. Hacia las 8:00 p. m. , se prevé cielo parcialmente nublado y unos 13 °C.

, se prevé cielo parcialmente nublado y unos 13 °C. Más tarde, entre las 9:00 p. m. y las 10:00 p. m., la temperatura se mantendrá alrededor de los 12 °C, bajo un cielo con nubes y claros.

la temperatura se mantendrá alrededor de los 12 °C, bajo un cielo con nubes y claros. Para las 11:00 p. m., el termómetro podría registrar su mínima en esta franja con aproximadamente 11 °C, con cielo mayormente nublado.

¿Va a llover el sábado 4 de octubre en la noche?

Si bien las temperaturas demandan un buen abrigo, el factor más variable de la noche será la precipitación. Respecto a la posibilidad de lluvia, algunas fuentes señalan la probabilidad de que se presenten chubascos o lluvias ligeras durante la noche.

Estas condiciones de posible lluvia ligera y nubosidad implican que la humedad será alta. En contraste, el pronóstico es favorable en cuanto a ráfagas de viento, pues solo se mencionan vientos ligeros y variables, sin pronóstico de ráfagas fuertes.

Recomendaciones para el festival de Luis Alfonso en El Campín

Para disfrutar de la amplia nómina de artistas invitados, que incluye a figuras como Luis Alberto Posada, Nelson Velásquez, Pipe Bueno, y Jhon Alex Castaño, entre otros, es fundamental que los asistentes tomen precauciones:

Abrigo: Llevar una capa térmica o un abrigo liviano, ya que la sensación térmica podría ser más fría debido al descenso de temperatura y la humedad. Lluvia: Considerar llevar paraguas o un impermeable, especialmente ante la posibilidad de lloviznas o chubascos intermitentes. Calzado: Utilizar ropa y calzado que sean resistentes a la humedad si se estará expuesto al aire libre durante el festival.

De esta manera, los fanáticos podrán asistir a la fiesta en El Campín, que no solo celebra la música popular, sino que también marca el logro del artista, un "montañero loco que se atrevió a soñar" y llenar grandes plazas, siempre y cuando estén preparados para el clima fresco y húmedo que acompañará la velada.

