Luis Alfonso reveló lo más complicado del síndrome de su hijo mayor: "Es difícil"

Luis Alfonso, el "Señorazo" de la música popular cautivo los corazones gracias a su talento, sin embargo, también con la profunda humanidad que revela al hablar de su vida familiar, el cantante pasó por los micrófonos de El Klub de la Kalle y abordó un tema muy íntimo: la condición de su hijo mayor, Jerónimo.

Todo inició cuando una oyente llamó para enviar un mensaje de admiración, mencionando que su hija de 16 años sufre de Ataxia de Fredir, otra enfermedad huérfana. Luis Alfonso, al oír esto quedó conmovido y respondió a este padre, diciéndole que le ofrece "un millón de gracias" por compartir la "fortuna de tener su niña con un síndrome con una enfermedad huérfana".

Después comenzó a explicar que él entiende perfectamente esa situación, pues su "hijo Jerónimo el mayorcito de 11 años tiene una enfermedad huérfana también que se llama Síndrome de Williams". Tras esto mencionó que para él estos niños son un regalo inigualable.

"Son una rifa de miles de angelitos que se gana uno en la tierra". Aunque estas condiciones son "muy escasos", subraya que son "muy hermosos", y resaltó que son niños llenos de amor hacia los demás.



¿Cómo describe Luis Alfonso la condición de su hijo?

El Síndrome de Williams, según Luis Alfonso es que comparte similitudes con el Síndrome de Down, pero posee "otras facciones". Una de las características que comentó el cantante sobre Jerónimo comparte es que lo describe como "Boquita de payaso porque tienen una sonrisa grande".

Adicionalmente, el artista destaca que estos niños son "hermosos, son tiernos, todo el día son sentimentales". Su llegada a casa es un momento cargado de afecto, pues Jerónimo "es a punta de besos que me recibe a punta de besos que me despide". Donde destaca que su hijo es una gran fortuna para él.

El artista enfatiza que la presencia de Jerónimo es una "fortuna para nosotros los que lo que los tenemos en la casita". Además, Luis Alfonso prometió hacer todo lo posible para que la hija de la oyente, que tiene Ataxia de Fredir, pueda asistir a su gran "festival de la cantina más contentosa" en El Campín el 4 de octubre.

Además, reveló que este concierto está diseñado para los niños con este tipo de condición y comentó que tendrá una zona muy especial para ellos. En esta área, no se venderá "una sola gota de licor," y habrá entradas y salidas "muy especialmente apartadas de toda la gente por seguridad para los niños".

