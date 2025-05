Destino Final: Lazos de Sangre – tráiler, duración, edad mínima para ver y más

Destino Final: Lazos de Sangre no esperó para causar impacto. La sexta entrega de la famosa saga de terror llegó pisando fuerte y en su primer fin de semana ya hizo historia. Con una trama renovada, una maldición que salta generaciones y muertes tan inesperadas como improbables, esta nueva película ha logrado lo que muchas secuelas no consiguen: mantener el interés y reventar la taquilla.

La historia arranca con Stefanie, una estudiante universitaria que se convierte en el blanco de una fuerza que no perdona errores del pasado. Su abuela, en 1968, sobrevivió por pura suerte a una tragedia que debía haberla llevado. Ese acto desafió las reglas de la Muerte, y ahora, décadas después, el castigo alcanza a las nuevas generaciones de su familia.

A medida que Stefanie y un grupo de socorristas escapan por poco de una nueva tragedia, las muertes comienzan una a una. No son casuales. La amenaza no se ve, pero se siente: cada accidente parece más ridículo, impredecible y mortal que el anterior. Desde objetos comunes que se convierten en armas hasta coincidencias fatales, el caos persigue a quienes alteraron el destino.

Clasificación por edades: ¿quiénes pueden ver la película?

Este es uno de los puntos que más buscan los usuarios antes de entrar a cine. Aquí te explicamos cómo está clasificada según el país:



Estados Unidos: la mayoría de cines la han clasificado como R (Restricted), es decir, solo mayores de 18 años o menores acompañados por un adulto.

la mayoría de cines la han clasificado como R (Restricted), es decir, solo Colombia: según las principales cadenas de cine, la película se puede ver desde los 15 años en adelante. Esto puede variar levemente según el lugar, así que lo ideal es verificar con cada sala.

Destino final: Lazos de sangre

¿Cuánto dura ‘Destino Final: Lazos de Sangre’?

La duración oficial es de 110 minutos, lo que la convierte en una película de ritmo ágil, sin muchas pausas, con escenas intensas casi desde el inicio. Los fanáticos del terror agradecerán que no se pierde tiempo en rodeos innecesarios.

Un homenaje especial a Tony Todd

Esta película también funciona como despedida simbólica a Tony Todd, actor clave en la franquicia. Interpretó al enigmático William Bludworth en cuatro de las seis películas, incluida esta. Falleció en noviembre de 2024, poco después de terminar el rodaje.

¿Por qué se llama ‘Lazos de Sangre’?

El título no es casual. La cinta juega con la idea de herencia maldita. No basta con escapar de la muerte una vez: si alguien debía morir y no lo hizo, la muerte no perdona y regresa por lo que es suyo, incluso si eso implica saltarse una generación.

Récords que ha roto esta sexta entrega

