Ryan Gosling llega al universo Star Wars: así será la nueva película de la saga

Lucasfilm confirmó oficialmente que el actor canadiense Ryan Gosling será el protagonista de la próxima película de la saga Star Wars, titulada Star Wars: Starfighter . La cinta, dirigida por Shawn Levy y escrita por Jonathan Tropper, tiene previsto su estreno mundial para el 28 de mayo de 2027.

El anuncio se hizo público durante la reciente Star Wars Celebration 2025, celebrada en Tokio, donde Lucasfilm sorprendió a los fanáticos al revelar tanto el título como el elenco principal de su próxima apuesta cinematográfica dentro del universo creado por George Lucas.

Ryan Gosling, conocido por su versatilidad en títulos como La La Land, Drive y Barbie, se unirá a la saga intergaláctica en una historia que se ubicará cronológicamente cinco años después de los eventos de El Ascenso de Skywalker (2019). Esta nueva entrega promete explorar una era inédita dentro de la línea temporal de la franquicia.

“ Es un sueño hecho realidad. Star Wars marcó mi infancia y unirme a este universo con un guion tan sólido y una visión tan clara es un honor inmenso”, expresó Gosling en declaraciones recogidas por People tras la confirmación de su participación.

La dirección de la cinta estará a cargo de Shawn Levy, reconocido por su trabajo en Deadpool & Wolverine y la serie Stranger Things, lo que eleva las expectativas tanto de los seguidores como de la crítica especializada.

Por su parte, el guion es escrito por Jonathan Tropper, guionista detrás de This Is Where I Leave You, quien trabaja de cerca con Levy para construir una narrativa que expanda el legado de Star Wars sin dejar de ser accesible a nuevos públicos.

Aunque todavía se desconocen los detalles específicos del personaje que interpretará Gosling, fuentes cercanas al proyecto aseguran que Star Wars: Starfighter introducirá nuevos personajes, planetas y conflictos, sin recurrir directamente a las dinastías Skywalker o Palpatine.

La película formará parte del plan de revitalización de la franquicia en la gran pantalla, tras varios años centrados en las series de Disney+, como The Mandalorian, Andor y Ahsoka. Con esta apuesta, Lucasfilm busca devolver a Star Wars su lugar privilegiado en las salas de cine.

La llegada de Gosling a la saga representa también una estrategia clara por parte de Disney y Lucasfilm de atraer a una audiencia más amplia, capitalizando la popularidad y prestigio actoral del intérprete canadiense, cuyo trabajo reciente en Barbie ha sido aclamado tanto en taquilla como en premios.

Con más de dos años por delante antes del estreno, Star Wars: Starfighter ya encendió el entusiasmo de millones de fanáticos. La combinación de un reparto prometedor, una dirección con sello propio y la promesa de renovar la narrativa del universo Star Wars configuran un proyecto ambicioso que podría marcar una nueva etapa para la franquicia.

Habrá que esperar a conocer más detalles sobre el reparto secundario, el argumento y, por supuesto, los primeros adelantos visuales. Por ahora, lo único cierto es que el Halcón Milenario tiene nueva compañía, y su nombre es Ryan Gosling.

