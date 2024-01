Oración a San Juan Bosco, para pedirle por un favor especial

Juan Bosco, más conocido como Don Bosco, dejó un legado imborrable en la historia de la educación y el cuidado de la juventud necesitada, hasta su fallecimiento el 31 de enero de 1888. Su historia, marcada por la adversidad desde su nacimiento el 16 de agosto de 1815, es un testimonio de perseverancia y devoción a su misión.

Infancia y Juventud de Don Bosco

Criado por su madre, Margarita, tras la temprana muerte de su padre, Francisco, Don Bosco enfrentó desde niño serias dificultades económicas y tensiones familiares, especialmente con su hermanastro Antonio. Sin embargo, fue un sueño profético a la edad de 9 años el que marcó el rumbo de su vida, revelándole su destino como pastor y guía de los jóvenes desamparados.

Consciente de la necesidad de prepararse, Don Bosco no escatimó esfuerzos en su educación. A pesar de las adversidades, trabajó incansablemente en diversos oficios mientras continuaba sus estudios, guiado inicialmente por el capellán Don Calosso, quien le introdujo en el latín y la espiritualidad, hasta su súbita muerte en 1830.

El camino al sacerdocio y la fundación de la Sociedad Salesiana

Su ordenación sacerdotal en 1841 fue el comienzo de su dedicación total a los jóvenes más vulnerables. En 1854, fundó la Sociedad Salesiana, asegurando la continuidad de su obra y espíritu. Sin embargo, Don Bosco no se detuvo ahí. Preocupado por la situación de las jóvenes en abandono, encontró en María Mazzarello, a quien conoció en 1864, la aliada perfecta para fundar en 1872 el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora.

Beatificación y Canonización

El reconocimiento de su santidad llegó en 1929, cuando fue beatificado por el Papa Pío XI, y posteriormente canonizado el 1 de abril de 1934. Su vida y obra continúan inspirando a innumerables fieles y educadores alrededor del mundo, reafirmando su legado como un santo dedicado a la juventud necesitada. Finalmente Don Bosco muere el día 31 de enero de 1888.

Oración a San Juan Bosco

Oh Don Bosco Santo, cuando estabais en esta tierra, no había nadie que acudiendo a ti,

no fuera, por ti mismo, benignamente recibido, consolado y ayudado. Ahora en el cielo,

donde la caridad se perfecciona, ¡cuánto debe arder vuestro gran corazón en amor

hacia los necesitados! Ven, pues, mis presentes necesidades y ayudadme obteniéndome

del señor (pedir la gracia).

También tú has experimentado durante la vida las privaciones, las enfermedades, las

contradicciones, la incertidumbre del porvenir, las ingratitudes, las afrentas, las

calumnias, las persecuciones y sabéis qué cosa es sufrir.

Oh Don Bosco Santo, volved hacia mí vuestra bondadosa mirada y obtenedme del

señor cuánto pido, si es ventajoso para mi alma; o si no, obtenedme alguna otra gracia

que me sea aún más útil, y una conformidad filial a la divina voluntad en todas las cosas,

al mismo tiempo que una vida virtuosa y una santa muerte. Amén

