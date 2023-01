Oración del día: Buena cara a las malas situaciones de la vida

El padre Otoniel Cruz, de La Kalle, nos trae la oración del día en la que nos habla sobre algunas situaciones que se viven a diario en la vida.

Por ese motivo el padre nos motivó a hacerle buena cara a los momentos complicados que se presentan.

"Todos somos iguales ante los ojos de Dios y es el Señor el que nos otorga el don maravilloso de la salvación", comenzó diciendo el religioso.

Luego dio algunos consejos bastante útiles: "Háganme un favor, si hoy les hace duro el sol, pónganse el sombrero para que no se quemen. Si les está dando frío, pónganse la chaqueta. Si llueve, pónganse el hipermeable, y así mismo todas las cosas que nos puedan hacer daño y que nos puedan afectar...".

"¿Te insultaron?, pasa de largo, no pongas cuidado. Te arriaron la abuela y la que sabemos, no te bajes del carro, no te pongas a pelear... Que nos conozcan los dientes por una sonrisa", finalizó diciendo el padre Otoniel Cruz.

