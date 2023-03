Es bastante común que haya situaciones en las que una pareja tenga inconvenientes que incluso terminan en la ruptura, sin embargo, antes de ellos suceden varios procesos y conclusiones en los pensamientos de cada uno, importantes de aclarar para llegar a un acuerdo; aunque muchas veces las mujeres son quienes deciden optar por ignorar la situación para generar algún tipo de sentimiento en el hombre.

Sin embargo, existe una pequeña intriga sobre sus pensamientos y acciones al darse cuenta que terminó su relación o la chica no quiso saber nada más sobre ellos con base a una serie de situaciones que lo desarrollan; luego de entrevistar a varios hombres pudo descubrirse este gran secreto, pero como es lógico no todos tienen el mismo pensamiento, por lo que se dividió en tres opiniones.

En primer lugar, está el tipo de hombre que coincide en que si una mujer deja de acercársele, es un mensaje bastante claro para comprender que ya no tiene ningún tipo de interés y por la misma razón deciden alejarse lo más pronto posible para no terminar siendo un impedimento en su vida y seguir con sus proyectos.

Después, están otro tipo de hombres que comienzan a cuestionarse absolutamente todo, ¿qué pude hacer mal?, ¿le molestó algo que hice?, o en ocasiones, ¿descubrió uno de mis secretos?, son algunos pensamientos inherentes que los persiguen todo el tiempo y no los dejan tener un descanso hasta que obtienen la respuesta de la mujer para responder todas sus dudas y aclarar la situación, esto puede indicar que conserva un gran interés por la mujer y desea que todo salga a la perfección.

Aunque, no hay que dejar a un lado a quienes simplemente les da igual, aseguran que no sienten nada y ni siquiera se atreven a pensar en la mujer, solo esperan a que ella misma aclare la situación y de no ser así, tampoco piensan en escribir de nuevo.

