Conductor de aplicación cobra $2.000 adicionales por encender el aire acondicionado

Cada vez son más las soluciones que la tecnología brinda a la humanidad. Las plataformas de transporteen vehículos particulares han irrumpido con fuerza en el mercado, ofreciendo una alternativa dinámica a los medios de desplazamiento convencionales como taxis, Sitp y TransMilenio. Estos servicios, desde su llegada han revolucionado la manera en que nos movemos, proporcionando opciones más seguras, eficientes y confortables para llegar a nuestros destinos. Esto fue lo que pasó en este caso viral del cobro por aire acondicionado.

Lo que debería ser un trayecto tranquilo en esta oportunidad se convirtió en una experiencia indignante, como lo experimentó recientemente una usuaria que, a través de su cuenta de X compartió una situación desagradable: el conductor exige un recargo de $2.000 por activar el aire acondicionado.

La situación se da al parecer teniendo en cuenta la realidad económica del país donde el incremento en el precio de los combustibles, que en la mayoría del país supera los 15.000 pesos por galón de gasolina corriente, pone contra las cuerdas a numerosos conductores, quienes enfrentan mayores dificultades para costear el combustible necesario para sus desplazamientos diarios, en comparación con hace apenas unos años.

Esta situación ha llevado a que algunos taxistas y conductores de plataformas de transporte, en un intento por reducir gastos, opten por evitar el uso del aire acondicionado, incluso cuando los pasajeros lo solicitan, y en casos extremos, adopten medidas que rayan en lo inapropiado y pueden causar una ola de indignación como en este caso.

Recargo al aire acondicionado

Recientemente, se hizo viral en las redes sociales el caso de una usuaria identificada como Itssa, quien denunció a través de su cuenta en X la polémica estrategia de un conductor de plataforma, quien exhibía un letrero frente al asiento del copiloto con la leyenda "Aire acondicionado: $2.000", como requisito para activar el sistema de enfriamiento durante el trayecto.

La publicación de Itssa desató una ola de reacciones en las redes sociales, donde otros usuarios manifestaron su sorpresa y disgusto ante la situación. Una mujer, al responder al tuit de Itssa, expresó su incredulidad al compartir una experiencia similar, sugiriendo que ambas podrían haber abordado el mismo servicio de transporte.

La publicación cuenta con más de un millón de visualizaciones y más de 400 comentarios.

En medio del debate generado en línea, varios usuarios coincidieron en la necesidad de reportar este tipo de comportamientos a las autoridades competentes o a las propias plataformas de transporte. Uno de los comentarios refleja la determinación de algunos pasajeros a no tolerar abusos: "No dudaría en reportar y quejarme, no me cuesta nada hacerlo", "Debemos exigir un servicio digno y de calidad", comentaron algunos usuarios.

Por otro lado, otros internautas señalaron las deficiencias en la plataforma en cuestión y sugirieron optar por otras alternativas destacando la importancia de priorizar la seguridad sobre otras consideraciones al elegir un servicio de transporte.

La controversia suscitada por el cobro adicional por el uso del aire acondicionado en los servicios de transporte privado resalta la importancia de que los usuarios estén informados y dispuestos a defender sus derechos como consumidores.

