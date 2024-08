Creyó que había rescatado un cerdo bebé y terminó asustada al descubrir la verdad

Una mujer identificada como Yanet, creyó haber rescatado un cerdo bebé en apuros, solo para descubrir que en realidad se trataba de un jabalí. La historia se ha vuelto viral, y el video del sorprendente hallazgo ha generado una ola de reacciones en internet.

Todo comenzó cuando Yanet, quien comparte su vida y experiencias a través de la cuenta de TikTok@lanietadegaray98, publicó un video en el que muestra el momento en que encuentra al animal.

En las imágenes, la mujer se muestra emocionada y agradecida, posando con lo que ella pensaba que era un cerdito. “Lo rescatamos pensando que era un chanchito. Nos sacábamos fotos con él”, comenta Yanet al inicio del clip, reflejando su entusiasmo y la aparente inocencia del rescate.

El animal fue llevado a un veterinario para una revisión, y fue entonces cuando se reveló el error. El veterinario, tras examinar al animal, le informó a Yanet que en realidad no se trataba de un cerdo bebé, sino de un jabalí.

“Me siento una tonta, porque el veterinario me dijo: ‘trajiste al chanchito para que lo veas’”, explica Yanet en el video, evidenciando su sorpresa y confusión.

El descubrimiento de que el animal era un jabalí, una especie salvaje y conocida por sus colmillos prominentes, llevó a Yanet a reconsiderar sus planes iniciales.

“El veterinario me mostró los colmillos y me explicó que no era un cerdito, sino un jabalí”, dice Yanet.

La mujer había planificado inicialmente poner al animal bajo el cuidado de una fundación protectora de animales, pero el veterinario le aconsejó buscar una reserva adecuada para este tipo de especies.

Vale la pena mencionar que esta especie no es apta para vivir en entornos domésticos, y su manejo requiere conocimientos específicos debido a su comportamiento salvaje y sus necesidades particulares.

El video de Yanet ha superado el millón de reproducciones y ha generado más de 100.000 'me gusta' en TikTok, convirtiéndose en un fenómeno viral.

A pesar de la confusión inicial, Yanet sigue comprometida con el bienestar del animal. “Al menos no se lo van a comer, pero el plan de salvarlo sigue en pie”, escribió un usuario.

