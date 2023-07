Curioso caso de mujer alérgica a su novio; la cara se le deforma

Como si se tratara de un dicho impopular cuando no se soporta a la pareja, una mujer de Massachusetts, EE. UU., asegura que es, literalmente, alérgica a su novio porque cada vez que están juntos su piel se llena de manchas y pequeñas erupciones.

En entrevistas concedidas por Virginia Nault, a medios locales aseguró que “hay algo en él que me hace tener esta reacción… Comenzó con una gran picazón en los ojos y lagrimeo”, relató la mujer quien en un comienzo le atribuyó sus síntomas a una “simple alergia”, teniendo en cuenta que ya en el pasado había padecido eccema y otras afecciones de la piel.

Según lo reportado por el medio Kennedy News la terrible experiencia comenzó en diciembre de 2022 después de que empezara a salir con un chico llamado Steve Johnson todo iba ‘viento en popa’ hasta que la chica de 22 años comenzó a notar que se brotaba cada vez que los dos tenían una cita.

“Nos dimos cuenta de que después de pasar unos días en su apartamento, me salía un sarpullido muy fuerte la semana siguiente y me sentía bastante mal” No fue hasta seis meses después, que Nault se dio cuenta de que algo no andaba bien pues justamente le ocurría este extraño fenómeno cuando estaba con su novio.

Finalmente, la mujer concluyó que “soy alérgica a él”, y le atribuyó su urticaria a “algo en el aire de su departamento, un producto para el cuerpo o algo que estuviera usando”.

Tras hacerse conocida la noticia, algunos internautas opinaron que la causa de su alergia era una clara señal de que su novio la estaba engañando.

“Cariño, tal vez sea una señal”, “tu cuerpo no te mentirá, lo siento”, “está bien, aprende de la manera difícil", son algunos de los comentarios luego de que su caso se hiciera popularmente visible.

Ante estos malintencionados comentarios la mujer aseguró que “cuando la gente dice que mi novio me engaña, es una de esas cosas de las que te tienes que reír… Al final del día, no me conocen, no lo conocen a él y no conocen nuestra relación, si me estuviera engañando, con el tiempo que pasé allí, creo que me habría enterado. No le doy mucha importancia”

Para resolver el misterio, Nault se realizó unas pruebas de laboratorio que puedan explicar las causas de su alergia “me realizarán una prueba ambiental y otra de productos e ingredientes”, lo que ya tiene claro es que no es su champú, detergente o acondicionador.

