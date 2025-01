El día que Don Ramón mencionó a Bogotá en un episodio de El Chavo: "Es un país"

El Chavo del 8 es una serie que no necesita presentación. A lo largo de los años, ha dejado innumerables momentos cómicos que siguen siendo recordados por los fanáticos de todas las edades.

Uno de esos momentos, que aún causa gracia, es el día en que Don Ramón confundió Bogotá con un país, ¡ y todo mientras charlaba con La Chilindrina y El Chavo!

La escena tiene lugar cuando D on Ramón pregunta si alguien ha regresado de Bogotá. El Chavo, como es usual, con su inocente curiosidad, responde: "¿De dónde?" A lo que Don Ramón, con su particular tono, explica sin dudar: "De Bogotá, Chavo, ¿en la escuela no te enseñan lo que es la botánica?"

Aquí es cuando La Chilindrina, que también estaba escuchando, salta con la corrección : "¿Oye, papá, Bogotá no es un país?" Y Don Ramón, siempre tan seguro de sí mismo, responde con una sonrisa confiada: "Por eso, es una ciudad de Norteamérica del Sur." ¡Una joya de error geográfico y un remate tan característico de su personaje!

Este diálogo, aunque no fue intencionado como un chiste de geografía, se convirtió en un clásico dentro del humor popular, especialmente en Colombia , donde el episodio fue ampliamente recordada.

Aunque Bogotá es, por supuesto , la capital de Colombia y no un país ni una ciudad de Norteamérica, el desliz de Don Ramón fue tan simpático que se transformó en una referencia de la serie.

Los seguidores de El Chavo del 8 han disfrutado durante años de estos pequeños errores y malentendidos entre los personajes.

En este caso, el conocimiento limitado de Don Ramón sobre geografía solo añadió un toque más de comicidad al personaje, quien siempre se mostraba como el hombre sabio, pero que en ocasiones resultaba ser más torpe de lo que aparentaba.

Hoy en día, esa frase de Don Ramón sobre Bogotá sigue siendo recordada con una sonrisa. Y aunque el error sobre la ubicación de Bogotá fue solo un pequeño detalle, no cabe duda de que sigue siendo uno de esos momentos que se ha quedado en la memoria colectiva de los seguidores de la serie.

