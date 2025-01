Nueva decisión sobre el estado de salud del hijo de Diomedes Díaz: "Él estaba muriendo"

La salud de Miguel Ángel Díaz, hijo del reconocido cantante de música vallenata Diomedes Díaz, ha sido un tema de preocupación constante en los últimos días.

Después de enfrentar una grave crisis médica, Yolanda Rincón, madre de Miguel Ángel, compartió un mensaje de esperanza para todos aquellos que seguían de cerca el estado de salud de su hijo. En una conmovedora declaración, Rincón reveló un milagro que ha cambiado la situación de su hijo de manera positiva.

Hace algunos días, Yolanda había informado a los seguidores de su hijo que Miguel Ángel estaba atravesando por una etapa crítica, luego de que le amputaran su pierna derecha debido a complicaciones de salud.

Según lo que explicó la madre, los médicos habían llegado a la conclusión de que Miguel Ángel no podría resistir mucho más, ya que su estado era muy grave.

La angustia se apoderó de todos, y la incertidumbre era total. Sin embargo, la noticia que llegó más tarde sorprendió a todos: Miguel Ángel había abierto los ojos, algo que los médicos no esperaban, dado el nivel de sedación y las complicaciones que enfrentaba.

¿Cómo está Miguel Ángel Díaz?

Yolanda, con una mezcla de emoción y gratitud, compartió la alegría que sentía tras recibir esta noticia.

"Ese milagro que Migue le pidió a Dios y a la doctora antes de ser intubado, diciéndole que por favor lo despertara, hoy se hace realidad en su vida", dijo Yolanda, transmitiendo un mensaje de esperanza para aquellos que enfrentan situaciones difíciles.

Explicó que las próximas 48 horas son cruciales, ya que el cuerpo de su hijo, tras haber estado sedado e intubado por tanto tiempo, está en un proceso de recuperación, y los músculos podrían haberse atrofiado debido al tiempo sin moverse.

Miguel Ángel, ahora bajo un tratamiento intensivo, sigue respirando con una máscara de oxígeno y un sistema de ventilación mecánica no invasiva , que le ayuda a recuperar su capacidad respiratoria. Su tratamiento continuará durante ocho días más, mientras los médicos monitorean su evolución.

La madre de Miguel Ángel compartió su testimonio con un mensaje poderoso: " Hace ocho días me dijeron que él estaba muriendo, que preparara todo porque no iba a resistir más, y miren hoy. Este testimonio de vida puede servir para todas las personas que están pasando por una situación similar. No pierdan la fe, confíen en Dios, porque Él nunca abandona a sus hijos".

