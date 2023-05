Esta es la sensual policía colombiana que puso a sudar frío a todos con foto en hilo

A pesar de que Colombia cuente con mujeres demasiado hermosas, en ocasiones muchas dejan sorprendidos a cientos de personas por su exponencial belleza, así fue como sucedió con una mujer perteneciente a la Policía Nacional quien ha enamorado a más de uno.

Gina Pinzón, como aparece en su uniforme policiaco, inició a exponer sus fotos y contenido ante las redes sociales y causó un gran acogimiento por parte de sus seguidores, quienes amaban sus facetas.

Esto debido a que la caleña, compartió diferentes imágenes y situaciones de su vida profesional en la que se ha destacado, a pesar de que no se queda atrás mostrando sus momentos como civil.

Al parecer, lleva un estilo entregado totalmente al gimnasio en el que cuida de su esbelta figura, se realiza sesiones de bronceo, y asiste seguido a zonas de belleza en donde la ponen mucho más hermosa.

Sin embargo, hace poco decidió compartir una fotografía en pequeños hilos en su cuenta oficial de Instagram @alexaa_narvaez, y ha recibido más de 22 mil me gusta y cientos de comentarios.

"No pensaba subir foto, pero es que díganme si esta foto no quedó demasiado, demasiado bella. Me estoy volviendo obsesiva conmigo misma".

Sin duda alguna, sus seguidores le dijeron que estaban enamorados de una policía, también se atrevieron a llamarla como la ‘polibarbie’, pues su figura parece perfecta para muchos, aunque sin duda se atrevieron a confirmar que lucía mejor debajo del uniforme como policía, pues esto le brindaba un toque más rudo a su imagen, ya que los podía llevar tras las rejas si se le antojara.

Finalmente, su imagen está creciendo, puesto que, cuenta con más de un millón de seguidores en poco tiempo; quienes admiran su contenido y su forma de trabajo, mejorando día a día la nación.

