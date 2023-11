Influenciadora se tatuó el nombre de su novio en la cara: "queremos ser Kevin"

En los últimos días, un asombroso video ha captado la atención mundial debido a la sorprendente decisión de una reconocida creadora de contenido. Todo indica que Ana Stanskovsky, una influencer de renombre, ha llevado su demostración de amor a un nivel extremo al tatuarse el nombre de su novio en la frente.

La acción de Ana ha generado un revuelo significativo en las redes sociales, donde sus seguidores no tardaron en expresar sus preocupaciones y advertencias sobre posibles arrepentimientos futuros. En un fenómeno que se ha vuelto casi una regla no escrita, las personas suelen evitar marcar su piel con el nombre de sus parejas, anticipando que en algún momento lamentarán esa decisión.

Contrariamente a esta convención, Ana Stanskovsky, conocida tiktokera, se volvió viral al mostrar el proceso completo de tatuarse el nombre 'Kevin' en su frente. Aunque evidencia cierto grado de dolor durante el procedimiento, al final, Ana se mostró radiante con el resultado, desafiando las expectativas y opiniones de sus seguidores.

El video, cargado en sus redes sociales, acumula más de 34 millones de visualizaciones, también se inundó rápidamente con comentarios y cuestionamientos sobre su audaz elección. Desde escepticismo hasta sugerencias humorísticas, los seguidores expresaron sus dudas acerca de la autenticidad del tatuaje y plantearon sus propias ideas cómicas al respecto.

Publicidad

Las advertencias de los seguidores sobre el posible arrepentimiento futuro de Ana no se hicieron esperar. Mensajes como "No creo que esto sea real", “Queremos ser Kevin”, "Definitivamente esto debe ser una broma" y "¿Por qué rompería con ella? Ella es hermosa" llenaron sus redes sociales.

Sin embargo, Ana no se amilanó frente a las críticas y decidió responder a los señalamientos. En un video, declaró: "Todo el mundo me decía que me arrepentiría de esto, pero cada vez que me miro en el espejo, pienso... estoy enamorada". La influencer defendió su tatuaje como una muestra auténtica de su amor y expresó su convicción de que demostrar el amor de manera única es una parte esencial de una relación sólida.

Publicidad