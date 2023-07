¡Insólito! Hombre y su perrita sobrevivieron durante tres meses tras naufragar en el Océano Pacífico

Al mejor estilo de la película ‘El náufrago’, un hombre fue rescatado junto a su perrita tras casi tres meses naufragando en el Océano Pacífico. Esta persona fue identificada como Timothy Shaddock quien sobrevivió gracias a la compañía de su mascota y a que se pudieron alimentar de pescado crudo y agua de lluvia para no deshidratarse.

Tim y Bella (nombre de la perrita) salieron de la ciudad costera de La Paz, Baja California, México , a principios de abril y planeaban navegar unos 6 mil kilómetros hasta la Polinesia Francesa tropical. Sin embargo, poco después de iniciar esta travesía, una fuerte tormenta dañó la embarcación y los equipos electrónicos, lo que impidió que pudiera comunicarse para solicitar rescate o avanzar en su recorrido por el imponente océano.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y entérate de las noticias más importantes. Lo mejor del humor, farándula y artistas en un solo lugar:👉🏻 https://lc.cx/ZeG6t6

Publicidad



Luego de haber sobrevivido durante todo este tiempo en alta mar con su perrita, el marinero australiano de 54 años fue rescatado por un buque atunero en las cercanías de las costas de Manzanillo, Colima, aun en el país mexicano.

De acuerdo con información emitida por el Grupo Mar, una asociación de empresas dedicadas al sector marítimo, pesquero y de alimentación en ese país, el buque atunero realizó el avistamiento de un catamarán, bautizado como “Aloha Toa” situado a más de mil 200 millas de tierra, a bordo se encontraba el marino australiano quien hizo contacto con el capitán del buque atunero, Oscar Meza quien los rescató y brindó atención médica en colaboración con los miembros de su tripulación.

La increíble historia de cómo logró sobrevivir fue narrada por el mismo Tim quien, le concedió una entrevista a la cadena Nine News Australia en la que contó que “ha sido un calvario, he pasado por una prueba muy difícil en el mar… Ahora solo necesito descansar y comer bien porque he estado solo en el mar mucho tiempo”, dijo.

Publicidad

En el video se le puede observar bastante delgado, con la barba tupida y canosa, así como con el cabello largo, como en el caso de la recordada película protagonizada por Tom Hanks; ‘el náufrago’.

Te puede interesar: La historia de la canción Color Moreno