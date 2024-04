Mhoni Vidente hace preocupante predicción sobre sequía en Bogotá

La reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente es una figura muy seguida a nivel latinoamericano en lo que respecta al horóscopo y predicciones sobre infinidad de temas, ya sea de farándula o de catástrofes naturales. Muchos creen que la mujer tiene una especie de don que le permite ver el futuro.

Hace algunos días, habló en su canal de YouTube sobre los temas coyunturales en el mundo, entre ellos él cambió climático, ya que en distintos lugares se presentan ya sean oleadas de calor, como también temperaturas demasiado bajas, presentando récords que no son tan buenos, sino que, por el contrario, alarman.

Un buen ejemplo de ello es la sequía que azota el territorio colombiano, que debido a las elevadas temperaturas ha producido una sequía generalizada en la mayoría de embalses, dejando imágenes preocupantes que muestran una realidad complicada, la población se está quedando sin agua.

De acuerdo con Mhoni Vidente el mes de abril trae consigo muchas pruebas: “Abril es muy importante porque va a haber de todo. Eclipse solar, la luna nueva, el cometa 'El Diablo' que pasa cada 90 años, la lluvia de meteoritos… se espera un intenso calor en el mes de abril, la carta del sol va a estar dominando en todos los sentidos”, lo que no es para nada alentador.

Y como si fuera poco no predijo lluvias, sino hasta principios de mayo: “Pocas lluvias en el mundo entero. Llegarán hasta finales de abril y principios de mayo”. Cabe resaltar que en Bogotá se aplicó una medida de racionamiento de agua, la cual se realiza por zonas y tiene un periodo de 24 horas. El alcalde Galán anunció que si la medida no tiene los resultados esperados y las lluvias no llegan, ese racionamiento se alargará hasta cuando sea necesario.

