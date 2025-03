Niña envió audio a contacto de su mamá pensando que era Dios; se llama Jesús

En las redes sociales suelen viralizarse todo tipo de situaciones curiosas, y recientemente una historia ha captado la atención de miles de usuarios.

Se trata de una niña de siete años que, con total inocencia, envió un mensaje de voz a un contacto de su mamá en WhatsApp , creyendo que estaba hablándole a Dios.

La confusión surgió cuando la menor vio un contacto en la agenda del teléfono de su madre que llevaba el nombre "Jesús (Papa)". Sin dudarlo, creyó que se trataba del mismísimo Jesucristo y decidió enviarle un mensaje lleno de emoción y fe.

En el audio, la pequeña expresa su asombro por el hecho de que su mamá tenga el número de Jesús y dice:

"Hola, Jesús. No me puedo creer que mi madre tenga tu número, y eso que has muerto. Bueno, gracias por crear el mundo. Lo sé todo sobre ti, todo, y me encanta la religión. Quiero ser tu amiga, quiero hacer la catequesis, quiero hacer la comunión" . Entre risas y con gran entusiasmo, la niña finaliza su mensaje enviando "súper besos".

El video con el audio de la menor fue compartido por un canal de televisión español, donde una presentadora confirmó que la niña es hija de una de sus compañeras de trabajo. La historia ha generado risas y ternura entre los espectadores, quienes destacan la ingenuidad y la profunda fe de la pequeña.

En redes sociales, los usuarios no tardaron en reaccionar con comentarios de admiración y ternura. Algunos expresaron que la inocencia infantil es un recordatorio de la pureza con la que los niños perciben el mundo, mientras que otros destacaron la importancia de la educación religiosa en la infancia.

¿Quién era Jesús (Papa) contacto al que la niña envió el mensaje?

El contacto al que la niña envió el mensaje, identificado como "Jesús (Papa)", es en realidad un periodista relacionado con temas del Vaticano de nombre Jesús. Sin embargo, para la menor, el nombre fue suficiente para imaginar que estaba en comunicación directa con Jesús de Nazaret.

Este tipo de situaciones reflejan cómo los niños interpretan el mundo con una lógica diferente y sin prejuicios. La historia también abre el debate sobre la influencia de la religión en la infancia y la manera en que los niños construyen su fe desde una edad temprana.

Historias como esta recuerdan la espontaneidad y sinceridad con la que los niños ven la vida. En un mundo donde las noticias suelen estar marcadas por acontecimientos serios y preocupantes, estos pequeños momentos de ternura y humor logran robar una sonrisa a miles de personas.

El audio de la niña, lejos de ser solo una confusión divertida, también transmite un mensaje de amor y gratitud, recordándonos el poder de la fe en la infancia.

