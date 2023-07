Para ‘orinarse’ de la risa: la divertida forma de enseñar mandarín a su tía

Un gracioso video se ha vuelto viral en la red por la divertida manera en que una usuaria intenta enseñarle a su tía a hablar otro idioma.

Se trata de una ‘tiktoker’ que se identifica como ‘La Galletita China’ y que cuenta con más de 142 mil seguidores. Ella se ha hecho popular en esta red social por publicar videos con diferentes temas relacionados con la cultura china.

Y es que la mujer de 28 años tiene origen español por su mamá, pero también chino por su papá, por lo que domina ambos idiomas. En el video referenciado se le ve junto a su tía a quien intenta empezar a explicarle los diferentes acentos que hay en el idioma chino mandarín, sin embargo, la mujer queda ‘gringa’ pues no entiende nada de lo que le están diciendo y más bien hace gestos de incredulidad.

Posteriormente, intenta imitar los sonidos que hace su sobrina, pero lo hace de forma tan graciosa que ambas se echan a reír a carcajadas.

En la publicación se puede ver a la chica, explicarle cómo decir en chino "Estoy bien", también le dice que si no lo pronuncia de forma adecuada se entendería; "número de teléfono", pero esto ha sido bastante complicado de entender para la tía, Para ella usar de forma correcta los tonos no ha sido fácil y cada vez que intenta pronunciar bien se equivoca. "Es siempre lo mismo", se queja la tía entre risas, pero no logra hablar como debe.

La publicación ya cuenta con más de 687 mil visualizaciones, 84.000 likes y más de 500 comentarios en los que le destaca lo gracioso de la publicación “estoy llorando de tanto reír!!”, “No puedo parar de reír jajajaj”, “Jajajjaja yo sola riéndome como loca”, “No puedo con la risa uajajajajajajaja me dio ataque de risa de escucharla.”, son algunos de los principales comentarios que les han dejado a las dos mujeres en la publicación.

