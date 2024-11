Tiktoker se las da de "chistoso" con guardia real británico y todo sale mal

Un tiktoker que se encontraba haciendo una broma frente al Palacio de Buckingham, en Londres, terminó siendo arrestado por alterar el orden público, luego de intentar hacerle una "broma" a uno de los guardias reales que patrullaba a caballo.

Este hecho resalta las estrictas normas de protocolo que deben seguir tanto los miembros de la Guardia Rea l como los turistas que visitan el emblemático lugar.

El creador de contenido, conocido en la red social como @ymusa18, se acercó al guardia y al caballo, y comenzó a realizarle bromas a ambos. De acuerdo con los videos que rápidamente circularon en las redes sociales, el joven no solo intentó poner su micrófono debajo de la nariz del caballo, sino que también comenzó a molestar al propio escolta, provocando las reacciones de algunos turistas que se encontraban cerca.

A pesar de las advertencias de los transeúntes, la broma continuó hasta que los agentes de seguridad se acercaron para detener al influencer bajo sospecha de haber cometido un delito de "orden público".

En las grabaciones, se puede ver al joven defendiéndose, asegurando que no había hecho nada malo: "No he hecho nada, amigo. Estoy tranquilo, no hay necesidad de agarrarme del cuello" , decía mientras los oficiales lo llevaban por la fuerza a un lugar más seguro.

Las imágenes muestran la tensión del momento, que culminó con el arresto del tiktoker, quien fue ingresado en un museo cercano mientras se resolvía la situación. La actitud del joven influencer refleja la falta de comprensión sobre el respeto que se debe tener hacia figuras como los guardias reales, cuyo papel simbólico es altamente respetado en el Reino Unido.

Esto es lo que pasa cuando un “influencer” molesta a un guardia real:



pic.twitter.com/bCnbh4w373 — El Club del Arte 🎨📷📚🖼🕍🎼 (@Arteymas_) November 28, 2024

¿Por qué los guardias reales no se pueden mover?

Los guardias reales británicos no pueden moverse durante su turno debido a una tradición histórica que subraya su papel simbólico y de seguridad. Su misión es proteger los accesos al Palacio de Buckingham y otras residencias de la monarquía, lo que requiere una conducta solemne y profesional.

Estos soldados forman parte de una ceremonia viviente, por lo que se espera que permanezcan en su lugar sin mostrar emociones ni interactuar con los turistas o transeúntes , independientemente de lo que ocurra a su alrededor.

El no moverse o reaccionar a los estímulos externos refuerza su imagen como figuras inquebrantables, garantizando que cualquier posible amenaza sea evaluada sin distracción. Esta disciplina también es una forma de mantener el respeto hacia la institución monárquica y hacia las tradiciones que representan.

