Un video que muestra a una abuelita de 90 años peleando con la inteligencia artificial de ChatGPT se ha vuelto viral en TikTok, acumulando más de dos millones de reproducciones en pocas horas.

La divertida confrontación ha robado la atención de muchos usuarios en las redes sociales, quienes han quedado sorprendidos por el intercambio entre la anciana y la IA.

En el video, se ve a la abuelita aprovechando la oportunidad para hacerle varias preguntas a la inteligencia artificial. Su curiosidad inicial rápidamente se convirtió en frustración y enojo.

Publicidad

Una de sus primeras preguntas fue: "¿Cómo sabes tú las respuestas, si eres una máquina nada más, una computadora? ¿Cómo sabes las respuestas?". Ante este cuestionamiento, ChatGPT respondió explicando de manera detallada cómo obtiene la información y cómo fue entrenado.

“Buena pregunta, obtengo mis respuestas de una gran cantidad de datos que han sido recopilados y almacenados a lo largo del tiempo. Esto incluye libros, artículos, investigaciones científicas y mucho más. Los desarrolladores de OpenAI me entrenaron usando estos datos para que pueda entender y responder tus preguntas”, explicó la IA.

Publicidad

Sin embargo, la respuesta no pareció satisfacer a la abuelita, quien replicó con una observación contundente: “Simplemente, eres una computadora y si se acaba la electricidad, te acabas también tú”.

Visiblemente molesta, continuó peleando con la inteligencia artificial, señalando la dependencia de la tecnología de la electricidad para funcionar.

ChatGPT mantuvo su tono calmado y respondió: “Exactamente, dependemos de la electricidad y la tecnología para funcionar. Si no hay electricidad o conexión a internet, no puedo operar. Soy una herramienta creada para ayudar, mientras estoy en funcionamiento”.

Finalmente, la abuelita cerró la discusión resaltando la carencia de emociones, sentimientos y conciencia de la inteligencia artificial. Aunque agradeció a ChatGPT por sus respuestas, su desdén hacia la máquina quedó claro.

Publicidad

“Gracias por tu consentimiento de responder mis preguntas, pero no eres más que una máquina que trabaja con electricidad. No cerebro, no feeling (sentimiento), nothing (nada). Así que, no te importa si te mueres o vives, porque no eres una persona, eres electricidad. Muchas gracias”, concluyó la abuela.

El video ha generado una ola de comentarios en TikTok, donde muchos usuarios expresaron su simpatía por la abuelita y su escepticismo hacia la tecnología.

Publicidad

Algunos aplaudieron su actitud directa y su forma de poner en su lugar a la inteligencia artificial, mientras que otros destacaron la importancia de comprender mejor cómo funcionan estas herramientas tecnológicas.

@fabianluxe 90 year old talks to chatGpt 4o For the firdt time. ♬ original sound - Fabian Luxe

Ver | Karol G anuncia colaboración con Silvestre Dangond