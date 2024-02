Video: colombiano le pregunta a europea cada cuánto se baña y la respuesta lo deja "loco"

Un vídeo compartido en redes sociales ha generado un intenso debate después de que un tiktoker colombiano cuestionara a una mujer europea sobre sus hábitos de higiene, ¿cada cuánto se bañan los europeos?

La confesión de la mujer polaca, quien reveló su frecuencia "normal" de baño, dejó atónito al joven colombiano y desató una oleada de opiniones divididas entre los internautas.

La pregunta aparentemente inocente, "¿Tú cada cuánto te bañas?", lanzada por el usuario de TikTok conocido como @latinoeneuropa, se convirtió en el punto de partida de una conversación que dejo ver las diferencias culturales entre América Latina y Europa en cuanto a los hábitos de higiene.

La respuesta de la mujer polaca, quien afirmó que se baña "por lo menos una vez a la semana", sorprendió al tiktoker colombiano y generó una reacción de incredulidad.

Publicidad

Por su parte, y con gestos de "rareza", la mujer explicó además que complementa su cuidado personal con el uso de desodorantes y perfumes, y que en verano ocasionalmente visita la playa.

La confesión de la mujer provocó una cascada de comentarios en redes sociales, con opiniones divididas entre aquellos que defendieron su postura y aquellos que consideraron absurda su frecuencia de baño.

Publicidad

Algunos internautas argumentaron que las costumbres y prácticas de higiene varían según el contexto cultural y geográfico, mientras que otros expresaron sorpresa y disgusto ante lo que consideraban una falta de higiene adecuada. Algunos la llamaron "cochina".

Es importante destacar que el video viral fue publicado por @latinoeneuropa, un usuario de TikTok que comparte contenido desde Europa, representando así una perspectiva latinoamericana en el contexto europeo.

"No se burlen, habrá escasez de agua en el mundo. ¿A ver cómo se bañan?", "Me mueroooo, una vez a la semana... matan con esos olores", "¿Cuándo llueve lo cuentan como aseo?", "En Colombia nos estamos bañando 4 a 5 veces por día.", "En Cartagena - Colombia nos bañamos dos veces al día mínimo, a veces 3.", "Cada país tiene su pensamiento, es igual que un chino le diga a un latino o europeo ¿por qué no comen ratas ni cucarachas? La chica se ve normal", son algunos de los comentarios en la publicación viral.

@cn7noticias ¿CADA CUÁNTO SE BAÑAN EN EUROPA? 🚿 🎥 Un video en TikTok desató polémica al abordar la creencia sobre la frecuencia con que se bañan los europeos. El clip, donde un colombiano interroga a una joven europea sobre su rutina de baño, obtuvo más de 6 millones de visualizaciones y generó un debate en las redes. 💬 "¿Tú cada cuánto te bañas?", preguntó el hombre. La respuesta, “una vez a la semana”, sorprendió a muchos. A pesar de que el creador del video aclaró que todo era una broma, la discusión sobre las diferencias culturales en cuanto a higiene personal no se detuvo. 📊 Un estudio reciente de Global Index confirmó que los europeos tienden a ducharse con menos frecuencia que los latinoamericanos. Mientras que más del 95% de brasileños se bañan a diario, sólo el 65% de alemanes hace lo mismo. Factores como el clima y la tipología de piel son algunos de los motivos detrás de estas diferencias. HigieneEuropea #nomequierobañar ♬ sonido original - CN7 Noticias

Publicidad

Por esta razón, Joaquín Guiller ‘peleó’ con Bad Bunny y Karol G