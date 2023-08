VIDEO: conductor se lanzó a un río para huir de la Policía y un agente se tiró detrás

En muchas oportunidades los ciudadanos aprovechan para capturar con las cámaras de sus celulares situaciones que son insólitas y llaman la atención, como el video en el que un supuesto conductor quiso huir de la Policía y terminó lanzándose a un río desde una altura considerable.

El video fue compartido en una cuenta de Twitter de un usuario llamado '@Miguelp25__' y ya ha causado un sinfín de reacciones, pues hay personas que creen que la situación fue actuada para obtener reproducciones en internet, mientras que otros opinan que sucedió en la vida real.

En la grabación se puede ver el momento en el que un hombre estaba grabando un puente, cuando alcanzó a ver a lo lejos una situación inusual, ya que un agente de tránsito estaba corriendo detrás de un hombre.

Cuando el supuesto conductor llegó al puente, se quitó la gorra y sin pensarlo dos veces se lanzó al río, pero lo que más llamó la atención es que el uniformado se tiró detrás de él para poderlo capturar.

Al final de la grabación se puede ver el momento en que los dos hombres estaban nadando en el río para poder llegar hasta la orilla.

El desenlace de esta historia tenía a muchos internautas a la espera para poder saber si el hombre fue capturado, por ese motivo se viralizó otro video en el que se ve a dos uniformados llevar esposado al hombre y detrás estaba caminando el agente que se lanzó al río.

Los usuarios de Twitter sacaron su lado más cómico al momento de dejar sus comentarios, tanto es así que una persona compartió esta escena con una de la famosa serie mexicana 'La Rosa de Guadalupe': "James Bond le queda corto a ese agente 🤣🤣🤣 se ganó su aumento", "Lo sigo donde sea pero del comparendo no se salva 🤣🤣🤣🤣", "Actúan mejor en la Rosa de Guadalupe", "Lo del man del tránsito no me lo esperaba 🤣🤣😃🤣🤣", "Más falso que las vitaminas del frutiño".

