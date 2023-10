VIDEO: Hombre destruye la escalera que hizo porque no le pagaron

En el mundo de las redes sociales se puede encontrar todo tipo de historias, algunas de ellas peculiares y sorprendentes, como la que recientemente se viralizó en diferentes plataformas digitales, y que muestran la reacción airada e inesperada de un hombre.

Pues el protagonista de esta historia es un maestro de obra que fue grabado en un inusual episodio luego de que se enterara que no le pagarían por un trabajo.

En el video en cuestión, se puede observar a un hombre en plena acción, destruyendo con un mazo una escalera de concreto que él mismo había construido. Al fondo de la grabación, se escucha a un hombre, que aparentemente es el dueño de la obra, rogándole al maestro que detenga su destructiva labor.

"Maestro, no rompas la escalera, pues... Ya, maestro, yo te voy a pagar. Mañana ya voy a girar la plata. Ya, maestro, no tumbes la escalera, maestro", suplica el presunto dueño de la obra quien impotente debe observar al hombre destruir su trabajo.

Sin embargo, la respuesta del maestro de obra es contundente: "¡No me han pagado! ¿Por qué no me pagan?", exclama mientras continúa desmantelando con furia cada escalón de la estructura que él mismo construyó.

Aunque el video se ha difundido ampliamente en las redes sociales y despertando todo tipo de reacciones, se desconoce la ubicación exacta de los hechos y si se trata de una situación reciente o no.

Algunos internautas sugieren que podría tratarse de una situación ocurrida en Bolivia; sin embargo, hasta el momento no se reportan novedades sobre el caso ni identidad de los protagonistas.

El video genera una diversidad de opiniones en las redes sociales. Algunos usuarios expresan su apoyo al maestro de obra, argumentando que nadie debería trabajar de manera gratuita y que el incumplimiento de pago es inaceptable. Otros consideran que este acto drástico pudo haber sido motivado por repetidas negativas a pagar por el trabajo realizado.

La situación planteada en este video refleja la importancia de respetar los acuerdos laborales y económicos entre empleadores y trabajadores, destacando la necesidad de un trato justo en el ámbito laboral.

