Video: mujer de avanzada edad termina colgada boca abajo de una puerta

Increíble pero cierto, una mujer de avanzada edad vivió un momento como de película mientras esperaba pacientemente fuera de un establecimiento comercial, al parecer. Lo que parecía ser una mañana común de compras se convirtió en un episodio digno de Hollywoodcuando su ropa se atascó en las persianas metálicas del negocio y la levantaron en el aire.

El incidente captado por las cámaras de seguridad del local, rápidamente se volvió viral en TikTok, dejando a todos bastante sorprendidos. La mujer cuya identidad aún es un misterio, se encontró colgada boca abajo a tres metros de altura aproximadamente, lo cruioso fue que la señora agarró su carrito de compras y no lo solto en ningun momento, que llevaba la anciana, eso también es un misterio.

Pero la historia no termina ahí. Un héroe anónimo apareció en escena, un empleado del establecimiento vio el desafortunado suceso y corrió en su ayuda justo a tiempo. Mientras las persianas amenazaban con colapsar, el valiente empleado logró desengañar a la mujer, quien milagrosamente no sufrió lesiones graves.

Hasta el momento, lo unico de lo que se tiene conocimiento es que al parecer los hechos habrian ocurrido en el pais del Reino Unido. Aunque este fue un caso que pudo haber resultado en una tragedia por la avanzada edad de la mujer, muchos usuarios en las redes sociales se tomaron el inusual hecho con bastante gracia.

“Por favor me dan la marca de este abrigo”, “Hay que graciosa la abuela sin su compra no va a ninguna parte”, “El carrito no lo soltaba”, “Jajaja el motor es de los buenos” “No me provocó gracia, que susto para la pobre señora”. Son algunos de los comentarios.

Casos como el de esta señora aunque parezca dificil de creer ocurren con cierta frecuencia. En Bruselas, Bélgica, también han sido testigos de casos similares. En los últimos meses, varias personas han quedado atrapadas en las persianas enrollables de las estaciones de metro, incluyendo a una mujer sin hogar que necesitó ser rescatada con una sierra de disco y tijeras.

Aunque estas situaciones puedan sonar a escenas sacadas de una película de comedia, es importante recordar que detrás de cada viralización hay personas en situaciones reales que podrían haber sufrido lesiones graves. Así que la recomendacion es tener cuidado alrededor de las persianas y de las escaleras elctricas en donde ocurren mucho casos por atrapamiento.

