VIDEO: ovni fue captado por un piloto en Antioquia; pasó cerca de su aeronave

El fenómeno ovni tiene cada vez más fuerza, dejando cientos de fotos y videos alrededor del mundo, en el que muchos afirman haber captado uno de estos objetos no identificados, pero la realidad es que muy pocas imágenes son verídicas, teniendo en cuenta que muchos falsean metrajes para llamar la atención.

Son pocos los videos que pueden ser catalogados como verídicos, uno de ellos fue grabado por un piloto en Colombia , mientras surcaba los cielos a la altura del municipio de Santa Fe de Antioquia, el cual se ha hecho viral en las redes sociales, ya que fue captado por el piloto a plena luz del día.

El metraje fue hecho por el mismo tripulante, quien pilotaba un avión con el que sobrevolaba dicha región, cuando fue interrumpido por un veloz objeto que pasa a escasos metros del fuselaje de la aeronave, dejando sorprendido al piloto a miles de metros de altura.

Muchos internautas entraron en discusión, ya que michos aseguran que el metraje no es reciente y que correspondería a una grabación hecha por el piloto Jorge Artega el 12 de mayo del 2022, sin embargo, no hay pronunciamientos oficiales ni testimonios que permitan asegurar la veracidad del mismo.

Por otro lado, están quienes defienden que a pesar de que es posible que no sea reciente, no deja de ser un video desconcertante, ya que la imagen del objeto no identificado es muy clara, además de pasar a una velocidad muy alta y muy cerca de la aeronave, una maniobra que requiere de mucha precisión, y no se conocen dispositivos que tengan esa forma y habilidades.

Cabe resaltar que en los últimos meses este fenómeno creció luego de que Estados Unidos derribara dos objetos que sobrevolaban su espacio aéreo, dando paso a la especulación sobre estos objetos que son perseguidos por muchos ufólogos en el mundo.

¿Será posible? Este es el momento exacto en que fue captado un supuesto OVNI que se vió desde una avioneta volando en Antioquia. El objeto tiene forma ovalada, dos elementos que parecen ser alas y parece estar hecho de algún material brillante. Nadie se ha pronunciado sobre esto. pic.twitter.com/74TaQx4ZRM — Última Hora Col (@ultimahoracol_) April 10, 2023

