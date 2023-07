VIDEO: Profesora perrea sensualmente con estudiante y causa indignación

Hace poco, pudo evidenciarse una inesperada situación que no pasó desapercibida por los padres de familia e internautas, quienes juzgaron y reprocharon la insolente actitud de la presunta profesora con un estudiante, esto después de ser grabados realizando un sensual baile con una canción de reguetón.

Al parecer, se encontraban en medio de una graduación de grado 11 en Puerto Rico, por lo que decidieron celebrarlo en compañía de algunos maestros, sin embargo, protagonizaron un gran espectáculo junto a la presunta profesora de educación física. Esto debido a que realizaron pasos llenos de sensualidad y se encontraban demasiado cerca.

Frente a esto, el video se volvió viral rápidamente e iniciaron cientos de comentarios por parte de los internautas: "Definitivamente la maestra no supo darse su lugar'', ''se le olvidó el profesionalismo, que tristeza'', ''Que decadencia, desafortunado hecho''.

Sin embargo, hubo otro tipo de hipótesis en los que afirmaban que en realidad, la mujer no pertenecía al cuerpo estudiantil o docente, por el contrario había sido contratada para brindar servicios de animadora de fiestas y además realizaba presentaciones. Aunque esta situación no se ha confirmado, existen personas que concluyeron que el reguetón promovía un tipo de baile impropio y no debía ser replicado.

Así mismo, hubo quienes se lo tomaron con la mayor gracia y realizaron diferentes bromas al respecto, afirmando que todo se trataba de un inocente baile que no pasaría a mayores. Finalmente, muchas personas le han pedido al joven que comparta la historia completa de su graduación para evitar futuros inconvenientes y así terminar con cientos de rumores que han surgido al respecto, los cuales podrían desprestigiar la imagen de la institución educativa y el de la presunta profesora.

Maestra ‘perrea’ con alumno durante graduación y causa polémica en redes sociales: https://t.co/PMwRkLIJRa pic.twitter.com/mFkLjBPNrO — Diario 21 (@Diario_D21) July 25, 2023

