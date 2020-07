Jessi Uribe dejo loquitas a sus seguidores tras publicar una foto muy sexy bronceando su torso.

Sin lugar a duda Jessi ha tenido una transformación muy favorable, pues la alimentación y la constante actividad física le han permitido mantener un cuerpo que ahora llama mucho la atención.

En la imagen que subió a Instagram se ve cómo su ‘chocolatina’ que se empieza a asomar brilla gracias al sol.

Más de 79 mil personas no se guardaron el ‘like’ y le dieron me gusta a la foto que ha generado cientos de halagos por parte de sus fans.

“Ahí vamos #desdequetefuiste”, posteó el intérprete de canciones como ‘La Culpa’, ‘Repítela’ y ‘Dulce Pecado’.

Además, muchos tomaron ese mensaje como una indirecta hacia su exesposa Sandra Barrios, aunque otros lo defienden asegurando que no se trata de ella.

“Lindo”, “Qué guapurita”, “Vitamina C para esa chocolatinita”, “Qué cuerpazo”, son los mensajes que recibió por parte de sus admiradoras.