Luisa Castro es una hermosa joven que ha ganado millones de seguidores por su belleza, contenido y, además, por la relación sentimental que sostenía con el también instagram conocido como 'La Liendra'.



Sin embargo, ahora el amor parece haber quedado atrás, pues la pareja ya no comparte fotos juntos en redes sociales y tampoco se les ha visto en historias, pese a que hace pocos días habían comprado una finca y se habían mudado.



Los fanáticos afirman que después que se conociera un chat comprometedor entre 'La Liendra' y una mujer casada comenzaron a distanciarse, pues ya no se les veía juntos.



Incluso, Luisa subió unas fotografías que hacen parte de una campaña de su tienda de ropa y 'La Liendra' la comentó con un emoji sonriendo, pero la joven lo ignoró, pues no reaccionó con un corazón al mensaje.







Sin embargo, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto y Luisa Castro no está viviendo en la finca del instagramer.



Además, la exnovia de 'La Liendra' también grabó un live en el que el que le pide al instagramer que deje de buscarla.