Así SUENA Silvestre Dangond junto a Natti Natasha en su nueva canción ‘Justicia’

“¿Te maltrató? Dime qué te hizo ese cobarde. Su mamá no le enseñó que eso a una mujer no se le hace, no se hace… ¡No se hace!”, así versa parte del nuevo tema ‘Justicia’ de Silvestre Dangond en el que se une a Natti Natasha. La idea es alentar a las mujeres a reaccionar ante una relación violenta y deshonesta.

"Tengo mucha ilusión con esta canción. Creo que Natti Natasha le da un toco bien interesante al tema…Escuchar esta historia desde un punto de vista, en donde se busca el respeto a la mujer, hace que la canción sea mucho más fuerte y que lleve un mensaje mucho más poderoso”, expresó el cantante.

Daddy Yankee también se unió a este proyecto colaborando con la creación de la letra de este nuevo tema. Fue producida por Andrés Castro, Mario Cáceres y Daleplay.

Silvestre Dangond se encuentra afinando detalles para arrancar con su gira ‘Caliente Tour USA’ e julio próximo. Iniciará en la ciudad de Houston, Texas.

