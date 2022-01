30 atletas habrían sido abusadas por su entrenador en Santander

Por lo menos cerca de 30 atletas habrían sido abusadas sexualmente por su entrenador en Santander. Blu Radio obtuvo el testimonio de una atleta por el que la Fiscalía abrió una investigación al entrenador de un club de atletismo en Bucaramanga.

“Me decía que yo tenía las mejores nalgas del estadio, que mi cuerpo estaba bien, a mí y a una compañera nos decía que las nalgas estaban buenas y que allá van los dos mejores culos del estadio”, contó la joven a Blu Radio

Según el relato de la joven, contó que los hechos ocurrieron cuando era menor de edad y asistía al estadio de atletismo de Bucaramanga a sus entrenamientos.

"Me preguntaba que como tenía la zona íntima, la vulva, que cómo me gustaban los hombres y que si le daba la oportunidad de que él fuera mi primer hombre, que quedaba entre los dos y que no podía salir de ahí”, agregó la joven quien hoy tiene 18 años.

Según se conoció, la Oficina Asesora de Mujer y Equidad de Género de Bucaramanga acompañó a las cerca de 30 víctimas para instaurar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

Según Juan Gabriel Henao, presidente de la Liga Santandereana de Atletismo, el entrenador fue apartado de sus funciones en el club deportivo donde dictaba las clases: “No le aprobamos horarios de entrenamiento al señor”, explicó.