Aerolínea quería bajar a una bebé de 2 años del avión y pasajeros hicieron 'vaca' para evitarlo

En el video viral, varios pasajeros se enojaron con la decisión de la aerolínea, ya que los tripulantes anunciaron que de no pagar 200.000 pesos, la niña de 2 años y 10 meses no podría viajar en uno de los aviones de la aerolínea Latam que tenía como destino Medellín.

Según uno de los tripulantes, la bebé sobrepasaba el límite de edad de un infante, que son los 2 años, donde se exime del valor del pasaje, sin embargo, uno de los pasajeros decidió denunciar el hecho en redes sociales.

“Increíble las cosas tan arbitrarias que pasan en Latam Colombia. Querían bajar a esta bebé de 2 años y 10 meses por ‘no pagar’. Gracias a todos los pasajeros de mi vuelo Latam 4289 que hicimos vaca para pagar los 201.000 pesos y que la bebé pudiera volar”, escribió el usuario en Twitter.

El mismo usuario compartió el video en el que denuncia el hecho de la aerolínea: “Bueno, estamos aquí en Latam y querían bajar a esta bebé que tiene 2 años, no tiene 3, y la tienen que dejar volar. Le cobraron 200.000 pesos al señor y el vuelo se unió”.

Pese a la denuncia, en redes varios internautas defendieron a la aerolínea, y aseguraron que la menor superaba los 2 años de edad y que debía pagar, a lo que inmediatamente el denunciante contesto: “Para aclarar todas sus críticas. La normativa de Latam dice 2 años, no 24 meses. De manera que hasta que no cumpla los 3 años la bebé sigue teniendo 2 (años) y no debe pagar”.

Hasta el momento la aerolínea Latam no se ha pronunciado frente a los hechos que ocurrieron el pasado jueves, 14 de octubre. Sin embargo, la resolución de la aeronáutica civil del 15 de noviembre del 2001 explica: “Un pasajero adulto puede viajar en trayectos nacionales con un niño menor de 2 años sin pagar tarifa siempre y cuando el menor viaje en sus brazos y no ocupe un asiento”.

