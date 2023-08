Aterrador video: captan a mujer comiéndose a un perro en Bogotá

Un indignante hecho quedó grabado en video y despierta la indignación de autoridades y ciudadanía en Bogotá que exige investigar los impresionantes hechos en que una mujer terminó comiéndose a un perro en plena calle y ante la mirada aterrada de habitantes.

Los hechos, al parecer, se presentaron en el sur de la capital donde una mujer, presuntamente habitante de calle, protagonizó el impactante episodio en el que después de sentarse en el piso abrió el costal que cargaba y sacó a un perro.

Inmediatamente la mujer toma con sus manos ensangrentadas el animal que ya estaba sin vida y procede a comérselo en medio de los reclamos que habitantes comenzaron a lanzarle cuestionándole el inusual acto.

El hecho fue grabado con el celular de un habitante del sector que captó el episodio de la mujer comiéndose al perro crudo mientras otras personas le lanzan críticas y rechazo.

“¿Qué pasa viejo? Mate a esos pirobos, usted sabe cuántas veces me la han hecho. Diablo me mandó este perro de regalo y estos pirobos me van a traicionar otra vez… Diablo qué pasa, yo me voy pero a la próxima lo pringo y me mata, hágale Diablo”, expresa la mujer, aparentemente, fuera de su estado de conciencia.

La supuesta habitante de calle ignora la polémica que desata en plena calle de Bogotá y continúa destrozando con sus manos al animal que luego es devorado.

En el video no es claro lo que ocurre, pero personas que supuestamente presenciaron el hecho aseguran que la mujer habla con un hombre que sería quien le entregó el perro en el costal.

De fondo se comienza a escuchar un radio, al parecer de Policía, que estaría llegando a la zona de los hechos; sin embargo, al parecer no hubo presencia policial ya que desde la Policía se habría dicho que desconocen la fecha de los hechos y el sector en el que habrían ocurrido.

Sobre este tema se pronunció el mayor Gustavo Palacios, jefe de la seccional de protección y servicios especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá (e), quien señaló que en estos momentos están en la búsqueda de la mujer que parece comiéndose al animal y también de la persona que grabo el video para dar con su paradero y que respondan por los hechos.

“Estamos invitando a la comunidad para que nos ayuden a buscar a esta persona, por favor háganos llegar la información al 123 para poder aplicar la norma, que en este caso es la ley 1774 de maltrato animal”, indicó el mayor de la Policía.